Balkonkraftwerk von Aldi vor Gericht: Das Urteil ist gefallen

Aldi ist mit dem Onlineshop im vergangenen Jahr, genau wie viele andere Discounter, in den Markt mit Balkonkraftwerken eingestiegen. Doch Aldi hatte ein Problem, denn laut Sachsens Verbraucherschützern wurde im Werbetext zu viel versprochen. Nun ist das Urteil gefallen, Aldi hatte aber schon reagiert.

Aldi-Onlineshop hat beim Balkonkraftwerk zu viel versprochen

Im September 2023 haben wir darüber berichtet, dass der Onlineshop von Aldi wegen irreführender Werbung von Sachsens Verbraucherschützern verklagt wurde. Nun ist das Urteil in dem Fall gefallen. Das Landgericht Düsseldorf hat tatsächlich festgestellt, dass irreführende Werbung beim Balkonkraftwerk betrieben wurde. Kundinnen und Kunden hätten gedacht, dass die Mini-Solaranlage 600 Watt leistet, obwohl es nur 350 Watt waren. Nur der Wechselrichter erreicht diese 600 Watt, wird aber nur maximal von zwei Solarmodulen mit jeweils 175 Watt mit Sonnenenergie versorgt (Quelle: Freie Presse).

Der Onlineshop von Aldi darf also nicht mehr mit den 600 Watt werben, hat das aber auch schon vor einiger Zeit eingestellt. Das Unternehmen hat also eingesehen, dass es hier zur Irreführung kommen könnte. Das Landgericht gibt zudem an, dass auch die weiteren Informationen in der Produktbeschreibung nicht ausgereicht hätten, um das klarzustellen. Mittlerweile ist die Werbung aber korrekt und nicht mehr falsch zu verstehen.

Das müsst ihr über Balkonkraftwerke wissen:

Wir hatten in unseren Artikeln immer genau erklärt, dass hier maximal eine Leistung von 350 Watt möglich ist, auch wenn ein 600-Watt-Wechselrichter zum Einsatz kommt. So eine Kombination ist sowieso kaum zu empfehlen, außer ihr habt nicht mehr Platz. Viel wichtiger ist es, dass die Solarmodule etwa 20 Prozent mehr Leistung erzeugen als der Wechselrichter, um das volle Potenzial wirklich auszuschöpfen. Entsprechend empfehlen wir aktuell das nachfolgende Angebot:

Mittlerweile wurden neue Regeln für Balkonkraftwerke beschlossen. Wollt ihr euch also eins anschaffen, dann solltet ihr hier nachlesen, was aktuell erlaubt ist:

