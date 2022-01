Crossover sind auch in der Spielewelt heutzutage kaum noch wegzudenken. Verschiedene Items, Skins oder Boni kann man sich dann meist sichern. Bei manchen Crossovern kann man allerdings nur mit dem Kopf schütteln. So ist es im Moment zum Beispiel bei Call of Duty.

Call of Duty: Vanguard Facts

Call of Duty: Activision präsentiert neues Crossover

Die „Call of Duty“-Reihe hat eine riesige Community, die inzwischen aus unzähligen Skins für die Operator und Waffen wählen kann. Nun können sich Spieler von Call of Duty: Vanguard und Call of Duty: Warzone aber zusätzlich über einen Skin von Levi Ackerman freuen, einem fähigen Kämpfer aus der Manga- und Anime-Reihe Attack on Titan.

Auf der offiziellen Webseite stellt das Studio das kommende „Levi Edition“-Bundle vor. Dabei handelt es sich um ein 10-teiliges Paket. Darin enthalten sind die Uniform von Levi, Waffenbaupläne, Waffen, ein Sticker sowie mehrere Emotes. Die Uniform kann am Ende allerdings nur ein Operator tragen: Daniel Yatsu.

(Quelle: Call of Duty)

Das Internet macht sich lustig

Während es vielleicht ein paar Fans gibt, die sich über dieses Crossover freuen, ist sich die Mehrheit einig: Diese Franchises passen nicht zusammen. Außerdem beschweren sich viele darüber, dass das Ergebnis Levi am Ende nicht einmal ähnlich sieht.

„Merkwürdigste Kollaboration, die ich je gesehen hab“, schrieb Twitter-Nutzer Ollie is loading. „Das ist nicht Levi“, antwortete Yoshi.

Und Twitter-Nutzer NyxMoonVA hatte eine Idee, die einigen gut gefallen hat:

„Fortnite hätte diese Aufgabe übernehmen sollen.“

(Quelle: Twitter)

Solltet ihr das Crossover dennoch mögen und die Tracer-Paket: Attack on Titan - Levi Edition haben wollen, müsst ihr euch noch ein paar Tage gedulden. Das Paket erscheint am 20. Januar 2022, ungefähr eine Woche nach dem Update für Vanguard und Warzone Pacific.

Das Vanguard-Update kann ab heute heruntergeladen werden, der Download für das Warzone-Pacific-Update steht ab dem 13. Januar zur Verfügung.

(Quelle: Call of Duty)

Ihr habt Vanguard noch nicht? Dann könnt ihr es euch einfach über Amazon nach Hause holen:

Call of Duty: Vanguard for PlayStation 4 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.01.2022 16:56 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).