Allein ein neues Call of Duty, ein neues Battlefield und sogar ein neues Halo innerhalb weniger Wochen machten 2021 zu dem Jahr für Fans des Genres von Waffe und Fadenkreuz. Doch nicht nur Fortsetzungen beherrschten dieses Jahr die Diskussionen über das Genre.

Shooter im Jahr 2021: Kontroversen, kurze Höhenflüge und Überraschungen

Ein paar Worte vorweg: Das ist keine Rangliste, sondern eine unvollständige Auflistung von Genre-Vertretern, die ihr als Shooter-Fans in diesem Jahr nicht verpasst haben solltet. Natürlich hat jeder von euch auch persönliche Top-Spiele, die hier nicht vorkommen. Für die Liste wurden nur neue Releases berücksichtigt, also keine Neuauflagen oder Starts von Early-Access-Phasen. Ja, ihr habt Recht, bei dem einen oder anderen Spiel fühlte sich das trotzdem so an.

Call of Duty: Vanguard

Ein neues Jahr bedeutet immer auch ein neues CoD. Mit Vanguard kehrte Activision wieder in den 2. Weltkrieg zurück. Die Kampagne war das gewohnte Inszenierungsfeuerwerk und lässt viel Potenzial liegen, der Zombie-Modus ist noch immer ein Schatten seiner selbst und der Multiplayer spielt sich zwar gut, ist aber mehr und mehr der Ort, um Waffen für Warzone zu leveln.

Battlefield 2042

Einen mehr als kontroversen Launch legte Battlefield 2042 hin. Die Community kritisierte nicht nur die vielen Bugs und Performance-Probleme, sondern auch einige Gameplay-Entscheidungen. Dank Battlefield Portal und der Remakes von drei älteren Spielen der Reihe, kamen aber immerhin Nostalgiker auf ihre Kosten.

Halo Infinite

Mit einem überraschenden Release einer Multiplayer-Beta von Halo Infinite gelang Microsoft tatsächlich ein Comeback des Arena-Shooters. Der Release der Kampagne zeigte ein paar spannende Weiterentwicklungen beim Gameplay, trotz der ein wenig umstrittenen Entscheidung, dem neuesten Halo eine kleine Open World zu verpassen.

Far Cry 6

Die volle Ladung Ubisoft-Open-World gab es dann wieder in Far Cry 6. Als Teil der Guerilla muss der Diktator einer karibischen Insel (Nicht Kuba!) gestürzt werden. Die Geschichte verliert sich leider in der hübschen Open World. Sich auf Yara auszutoben und nicht ganz so genau hinzuschauen, hat aber definitiv seinen Reiz.

Back 4 Blood

Der von vielen erwartete geistige Nachfolger von Left 4 Dead mit dem Namen Back 4 Blood macht vieles anders. Im Falle des neuen Deck-Systems eine wirklich gelungene Idee, beim PvP-Modus hakt es allerdings. Für die Fans war das Weglassen des Versus-Modus für die Kampagne allerdings ein Stich ins faulige Herz.

Outriders

In der Kategorie Loot-Shooter machte Outriders Anfang des Jahres auf sich aufmerksam. Mit vielen Möglichkeiten zu Charakterentwicklung und spaßigen Koop-Synergien gelang eine motivierende Jagd nach besserem Loot.

Returnal

Einen Überraschungs-Hit für die PlayStation landete Returnal. Das Prinzip „Live, Die, Repeat“ funktioniert in diesem Third-Person-Shooter extrem gut. Die atmosphärische Spielwelt lädt zum Erkunden ein und bietet neben unterschiedlichen Gegnertypen auch viel Abwechslung bei den Waffen und der Ausrüstung.

Deathloop

Merkwürdige Zeitschleifen gehören auch zum Konzept von Deathloop. Ihr wiederholt so lange denselben Tag, bis ihr acht bestimmte Ziele getötet habt. Es gibt viele unterschiedliche Spielstile, die zum Ziel führen und eine Spielwelt reich an Details und Geheimnissen. Der Retro-Look sagt aber möglicherweise nicht jedem zu, außerdem nimmt euch das Spiel zeitweise doch etwas zu sehr an der Hand.

Hell Let Loose

Für Fans von realistischen First-Person-Shootern stand dieses Jahr der Release von Hell Let Loose an. Hell Let Loose liegt eher zwischen Hardcore-Sim und schneller Arcade-Action. Taktische Planung, gemeinsames Vorgehen und gute Kommunikation sind ein Muss für jeden Spieler und jede Spielerin und damit ist Hell Let Loose auch nicht für alle Shooter-Fans das Richtige.

New Pokémon Snap

Die Linse, durch die ihr schaut, muss nicht unbedingt zu einem Zielfernrohr gehören. Es kann auch das Objektiv einer Kamera sein. In New Pokémon Snap geht es darum besonders coole Fotos von Pokémon zu machen. Das klingt banal, ist aber ungemein entspannend. Nach dem ganzen Geballer, habt ihr euch einen Zen-Moment verdient.

