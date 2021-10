Wer Call of Duty: Vanguard auf einer PlayStation spielt, bekommt direkt zum Launch einige Bonusinhalte und andere Vorteile geschenkt. Xbox- und PC-Spieler hingegen müssen auf diese Geschenke verzichten, wie ein neuer Trailer offenbart.

Call of Duty Facts

Call of Duty: Vanguard – PlayStation-Spieler bekommen Gratis-Inhalte zum Launch

Am 05. November 2021 erscheint Call of Duty Vanguard für Xbox, PlayStation und den PC. Nach der durchaus spaßigen Beta können es einige Spieler kaum noch erwarten, sich wieder in die Multiplayer-Gefechte des Ego-Shooters zu stürzen.

PlayStation-Spieler bekommen im Gegensatz zu Xbox- und PC-Spielern zum Startschuss jedoch wieder einige zusätzliche Vorteile geboten. Eingefleischte Fans der Reihe dürfte dieser Umstand kaum mehr überraschen – denn in den letzten Jahren gab es oftmals Boni und Inhalte, die nur an die Spieler der Sony-Konsolen verteilt wurden.

Die neue Information, dass dies auch bei Vanguard wieder der Fall ist, stammt aus einer kurzen Szene, die am Ende des neuen Story-Trailers gezeigt wurde:

Hier könnt ihr euch den kompletten Story-Trailer angucken:

Genaue Infos zu Bonus-Inhalten gibt es noch nicht

Noch ist nicht bekannt, auf welche Bonusinhalte sich die PlayStation-Spieler freuen dürfen. Schon jetzt steht jedoch fest, dass die Geschenke bis zum 01. November 2022 abgeholt und eingelöst werden können. Zudem scheinen PS5-Spieler im Vergleich zu PS4-Gamern noch weitere Boni zu bekommen.

Der Umfang der Bonusinhalte für PlayStation-Spieler fiel im letzten Jahr in Call of Duty: Black Ops Cold War recht beachtlich aus. So konnten sich die Spieler etwa über einen XP-Bonus für das Aufleveln der Waffen freuen, wenn sie in einer Gruppe zusammenspielten, bekamen weitere Erfahrungspunkteboni und zwei zusätzliche Loadout-Slots.

Ebenfalls exklusiv wurde der „Zombies Onslaught“-Modus angeboten, in dem ihr zusammen mit einem Mitspieler Wellen von Untoten bekämpft, während ihr euch einem mysteriösen Orb nähert. Ob die Boni dieses Jahr ähnlich üppig ausfallen, steht noch in den Sternen. Wir halten euch auf dem Laufenden (Quelle: PlayStation Blog).