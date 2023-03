Die Tage werden endlich wieder spürbar länger, das Wetter besser. Da wird es Zeit das über den Winter angestaubte Fahrrad oder E-Bike wieder aus dem Keller zu holen und ein paar schöne Touren zu fahren. Die Hersteller sind bereit und auch Angebote locken wieder. Jetzt müsst ihr als Fahrer nur noch die letzten Handgriffe erledigen und schon kann es losgehen.

Die Fahrrad- und E-Bike-Saison streckt ihre ersten Fühler aus. Mit den wärmeren Temperaturen und dem Ende der Winterzeit werden wohl an diesem Wochenende überall in Deutschland wieder mal die Zweiräder aus dem Keller hervor geschoben – vom alten Drahtesel bis zum hochmodernen E-Bike mit programmierbarem Rückenwind.

Satte Rabatte: Für E-Bike- und Fahrrad-Käufer winken tolle Angebote

Gerade rechtzeitig winken da auch wieder attraktive Angebote im Fachhandel ebenso wie online. Wer also neues Zubehör braucht, Teile auswechseln muss oder auch feststellt, dass das alte Rad nun doch mal komplett ersetzt gehört, sollte ab jetzt ein wachsames Auge auf Onlineshops werfen oder beim Zweiradhändler des Vertrauens vorbeischauen.

Denn die Branche steht vor einem Problem, das wir Kunden für uns nutzen können. Nach Jahren mit knapper Verfügbarkeit sind in den letzten Monaten jede Menge ausstehende Bestellungen eingetroffen. Dazu kommt die aktuelle Neuware vom Kinderrad bis zur Rennmaschine – und beim Handel laufen die Lager voll. Der Druck die Räder loszuwerden ist groß und geht mit attraktiven Preisnachlässen einher.

Wie der Branchenverband VDZ mitteilt, ist nach drei Jahren endlich wieder mit einer Normalisierung zu rechnen, sowohl beim Angebot als auch bei den Preisen. Wenn ihr aber noch etwas länger mit einer teuren Anschaffung warten könnt, dürften zum Ende der Radsaison 2023 sogar wieder Preise möglich werden, wie es sie zuletzt 2019 vor Beginn der Extremsituation in Folge der Corona-Pandemie gab.

Aber nicht nur die Händler dürften neue Angebote bringen. Auch die Hersteller sind nicht untätig. So hat etwa der niederländische E-Bike-Hersteller VanMoof zwei neue Varianten im Angebot: Die Modelle S5 und A5 werden erstmals in dunkelgrau angeboten. Preislich deutet sich hier allerdings noch keine Entspannung an.

Interessant dürfte auch das erste E-Bike eines ganz neuen Anbieters werden – zumindest ist Acer noch ganz frisch auf dem Parkett für E-Bikes. Das Modell ebii hat der bekannte PC-Hersteller gerade erst vorgestellt. Was die typischen E-Bike-Features und -Funktionen angeht, kann es durchaus mithalten: 110 km Reichweite soll der Akku liefern können. Tretunterstützung wird bis 25 km/h geboten – also perfekt für den deutschen Markt.

Im Video seht ihr das E-Bike von Acer in Aktion:

Acer ebii: E-Bike mit KI und Diebstahlschutz

Ob und zu welchem Preis Acer sein erste E-Bike aber hierzulande anbieten wird, ist noch offen. Denkbar wäre es durchaus. Sollte das E-Bike nach Deutschland kommen, können wir uns auch auf Features freuen, die schon eher nach einem Tech-Unternehmen klingen: So soll das ebii etwa über eine KI-gesteuerte Funktion verfügen, mit der das E-Bike eure Fahrgewohnheiten erkennt. Es kann dann die Motorleistung und Tretunterstützung so anpassen, dass ihr genau dann mehr – oder weniger – bekommt, wenn es nötig ist.

Auch eine Objekt- und Gefahrenerkennung soll mit dabei sein. Wer sich für die technischen Möglichkeiten moderner E-Bikes begeistert, dürfte hier also auf seine Kosten kommen.

Bevor es losgeht: So macht ihr euer Rad fit fürs Frühjahr

Seid ihr bei diesen Aussichten auch schon fast auf dem Weg zum Fahrradständer und wollt mal wieder lostreten? Dann muss ich euch etwas bremsen. Bevor ihr euch wieder in den Sattel schwingt, sollte der Frühjahrscheck anstehen. Den könnt ihr von Profis durchführen lassen, wenn ihr euch unsicher seid. Gerade bei E-Bikes kann es besser sein, einen Experten alle wichtigen Komponenten prüfen zu lassen.

Ihr könnt aber auch selbst sicherstellen, dass euer Rad noch funktionstüchtig ist. Worauf ihr dabei achten solltet, haben wir hier in einem eigenen Artikel für euch beschrieben. Gerade wenn ihr länger nicht mehr gefahren seid, solltet ihr immer auf Nummer sicher gehen, dass euer E-Bike oder Fahrrad reibungslos funktioniert. Dann steht der ersten ausgedehnten Tour des Jahres auch nichts mehr im Weg.

Und wenn ihr etwas weiter weg wollt: Bald startet das 49-Euro-Ticket. Was ihr über die Fahrradmitnahme beim Deutschlandticket wissen müsst, findet ihr in unserem Artikel.