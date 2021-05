Nachdem Ubisoft den Release von Far Cry 6 überraschend verschoben hatte, zeigt das Studio nun neues Material zum jüngsten Ableger der beliebten „Far Cry“-Reihe.

Far Cry 6 Facts

Far Cry 6: Bilder aus der Karibik

Im Rahmen einer Live-Präsentation zeigt Ubisoft erste offizielle Gameplay-Szenen und im veröffentlichten Trailer geht es ordentlich zur Sache. Im Spiel schlüpft in die Rolle eines Einwohners der fiktiven Insel Yara namens Dani Rojas. Dani ist ein für die Freiheit kämpfender Guerillasoldat, der versucht, seiner Nation ihren früheren Ruhm zurückzugeben. Das Geschlecht von Dani könnt ihr zu Beginn des Spiels auswählen. Um einen Aufstand gegen die fiktive Karibik-Nation Yara zu führen, habt die kuriosesten Waffen, zum Beispiel einen musikalischen CD-Werfer zur Verfügung, doch natürlich gibt es viele weitere laute Spielzeuge – „Heeeeeey Macarena“.

Doch es gibt nicht nur epische Gefechte und allerlei taktische Missionen – solltet ihr Tiere mögen, kommt ihr bei Far Cry 6 sicherlich auf eure Kosten. Auf euch scheinen Pferde und sogar Krokodile zu warten, die wohl gern ein paar Streicheleinheiten genießen. Ihr mögt Autos lieber? Auch da werden euch zahlreiche Möglichkeiten geboten.

Eine weitere Besonderheit des Spiels ist die deutlich vertikaler angelegte Spielwelt. Anders als in den vorherigen Teilen werdet ihr euch in der großen Welt von Far Cry 6 auf verschiedenen Höhenstufen bewegen – das heißt, ihr müsst viel mehr im Auge behalten, denn überall könnten Gefahren und Gegner lauern. Die große Vertikalität der Spieltwelt könnt ihr vermutlich aber auch genauso gut zu eurem Vorteil nutzen.

Macht euch einen ersten Eindruck von Far Cry 6:

Far Cry 6: Wann erscheint das Spiel?

Ursprünglich sollte das jüngste Spiel der „Far Cry“-Reihe bereits im Februar erscheinen, doch Ubisoft musste den Release aufgrund von erschwerten Bedingungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verschieben. Bisher hielt Ubisoft sich mit dem neuen Release-Datum bedeckt, doch nun ist es raus: Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober 2021.

Was sagt ihr denn zu dem veröffentlichten Material? Macht es euch neugierig oder ist die Geschichte von Far Cry 6 nicht so euer Fall?