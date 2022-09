Bei FIFA 23 werden Schummeleien schon aus technischer Sicht nicht möglich sein, behauptet der Publisher EA. Dazu hat das Unternehmen ein Anti-Cheat-System auf Kernel-Ebene für den PC entwickelt. Ein faires Spiel soll zu jeder Zeit gewährleistet sein.

EA Sports Facts

FIFA 23: EA sagt Cheatern den Kampf an

Electronic Arts als Publisher der FIFA-Reihe ist fest entschlossen, Cheater bei FIFA 23 möglichst in Schach zu halten. Zumindest bei der PC-Version hat man sich ein neues Anti-Cheat-System ausgedacht, das gleich auf Kernel-Ebene, also ganz tief im System, für ein faires Spiel sorgen soll.

Das System soll verhindern, dass Exploits auf Kernel-Ebene ausgenutzt werden, die von Anti-Cheat-Tools auf Ebene des Betriebssystems nicht erkannt werden können.

Laut EA ist das Anti-Cheat-System nur dann aktiv, wenn das Spiel läuft. Auswirkungen auf das Spielgeschehen seien „vernachlässigbar“. Wird das Spiel deinstalliert, dann entfernt sich auch „EA AntiCheat“ mit. Eine manuelle Deinstallation des Anti-Cheat-Systems ist möglich, aber dann sind Games wie FIFA 23 nicht mehr spielbar.

Mit „EA AntiCheat“, das bei FIFA 23 sein Debüt geben wird, sollen auch mögliche Sicherheitsprobleme direkt angegangen werden können. Davon wiederum sollen nicht nur PC-Spieler profitieren, sondern auch Konsolenspieler, wenn sie gemeinsam Matches bestreiten (Quelle: EA).

In der Ankündigung schreibt Elise Murphy, Senior Director of Game Security and Anti-Cheat bei EA, dass eine selbst entwickelte Lösung des Problems besser sei, als auf Tools von Drittanbietern zu setzen. Diese werden als „oft undurchsichtig“ bezeichnet und würden auch dem Datenschutz im Weg stehen.

Mehr zu FIFA 23 seht ihr im offiziellen Trailer:

FIFA 23 Reveal-Trailer

EA: Anti-Cheat wie bei anderen Publishern

EA ist nicht der erste Publisher, der auf ein derartiges Anti-Cheat-System direkt auf Kernel-Ebene setzt. Riot und Activision verwenden bereits ähnliche Tools in ihren Spielen Valorant, Call of Duty: Vanguard und Call of Duty: Warzone.