Bei RTL müssen sich Zuschauer eine ganze Woche lang umstellen. Vom 15. bis 22. September ist das Programm an vielen Stellen anders. Neben Sondersendungen kommen deutsche Erfolge im Basketball den gewohnten Sendungen in die Quere.

RTL ändert Programm: Sondersendung statt Fußball

Von Donnerstag, den 15. September, bis genau eine Woche später sieht das Programm bei RTL anders aus. Heute wird der Countdown zum Spiel der UEFA Europa Conference League zwischen dem 1. FC Köln und dem 1. FC Slovácko verkürzt. Stattdessen sendet RTL ab 20:15 Uhr die Sondersendung „RTL Aktuell Spezial: Kostenexplosion – Gemeinsam durch die Krise“. Hier stehen die deutlich gestiegenen Kosten für Strom, Gas und Lebensmittel im Mittelpunkt (Quelle: RTL).

Am Freitag entfällt die Sendung „Ilka Bessin unzensiert – Einmal Prinzessin und zurück“ und das Finale von „LEGO Masters“ verschiebt sich auf Samstag. Stattdessen wird um 20:15 Uhr die FIBA Eurobasket 2022 mit dem Spiel Deutschland gegen Spanien gezeigt. Erst um 22:45 Uhr geht es dann mit „Die Cindy aus Marzahn Show“ weiter. Das „RTL Nachtjournal“ wird hingegen wie geplant um 0:15 Uhr am Folgetag gesendet.

Auch am Samstag wird das RTL-Programm durcheinandergewürfelt. Die Sendungen „35 Jahre Dirty Dancing - Die große Geburtstagsparty“ sowie „RTL Samstag Nacht – Best Of…“ entfallen. Stattdessen läuft das angesprochene „LEGO Masters“ um 20:15 Uhr, das am Folgetag als weitere Programmänderung um 5:50 Uhr wiederholt wird. Alle weiteren Sendungen am Samstagabend verschieben sich entsprechend nach hinten.

RTL: Sondersendung zu den Taliban

Am Donnerstag, den 22. September, müssen Zuschauer auf die Dokumentation „Gefahr Gaffer – Schaulust auf Deutschlands Straßen“ sowie eine Folge der Serie „CSI: Den Tätern auf der Spur“ verzichten. RTL hat sich stattdessen dazu entschlossen, um 0:35 Uhr die Sondersendung „RTL Spezial: 60 Tage Frauenhass – Eine Reporterin bei den Taliban“ als Wiederholung auszustrahlen.