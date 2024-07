Für 0,97 Euro bekommt ihr eines der besten Steam-Spiele überhaupt

Dank eines großen Steam-Sales können PC-Spieler ordentlich sparen. Ein echter Gaming-Meilenstein ist jetzt sogar um ganze 90 Prozent im Preis reduziert und kostet dadurch nur 0,97 Euro.

Steam-Game mit Traumbewertungen wird praktisch verschenkt

Inzwischen verdient sich Valve allein mit Steam eine goldene Nase. Der Entwickler hat aber auch richtig gute Spiele im Portfolio. Das erste Portal ist ein absoluter Gaming-Klassiker und gehört in jede Steam-Bibliothek. Jetzt gerade bekommt ihr den Rätsel-Hit zum absoluten Sparpreis. Ihr müsst nur 0,97 Euro anstelle von 9,75 Euro zahlen. Das entspricht einem Rabatt von 90 Prozent. Das Angebot gilt noch bis zum 11. Juli.

In Portal seid ihr in den Laboren von Aperture Science Laboratories gefangen und dient als menschliches Versuchskaninchen für die Portal-Gun. Mit ihr könnt ihr zwei Portale in Wände schießen und so schnell von einem Ort an den nächsten kommen. Im Spiel erwarten euch zahlreiche knifflige Rätselkammern, in denen ihr Grips und kreatives Denken beweisen könnt.

Portal Valve

Lust auf mehr Rätsel? Wir haben ein paar Empfehlungen:

Portal: Es gibt kaum bessere Spiele auf Steam

Portal gehört zu den absoluten Klassikern auf Steam. Dementsprechend fallen auch die Bewertungen der Nutzer äußerst positiv aus. Insgesamt empfehlen 98 Prozent der mehr als 136.000 Reviews das Spiel weiter. Die Gamer sind absolut begeistert und loben vor allem die unglaublich innovative Portal-Mechanik und die Rätsel, die zwar fordernd, aber nicht frustrierend schwierig sind.

Allerdings sollte euch bewusst sein, dass Portal nicht sonderlich lang ist. Nach etwa drei Stunden ist der Spaß vorbei. Wenn ihr noch mehr rätseln wollt, solltet ihr gleich danach zum umfangreicheren Portal 2 greifen (auf Steam ansehen).

Portal kann nicht nur mit positiven Bewertungen glänzen, es zählt sogar zu den beliebtesten Spielen auf der gesamten Plattform. Laut Steam DB steht der Rätsel-Hit auf dem sechsten Platz der am besten bewerteten Spiele. Da Portal 2 auf dem ersten Platz steht, bleibt der Pokal sogar in der Valve-Familie.