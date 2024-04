Für 2,49 Euro kriegt ihr auf Steam jetzt das beste Assassin’s Creed

Schnäppchenjäger kommen auf Steam praktisch jeden Tag auf ihre Kosten. Sonderangebote gibt es in Valves Online-Shop wie Sand am Meer. Aktuell etwa könnt ihr euch Assassin’s Creed 2 für schlappe 2,49 Euro sichern. Aber ihr müsst euch beeilen. Das Angebot gilt nur noch für kurze Zeit!

Assassin’s Creed 2 für 2,49 Euro auf Steam

Steam-Spieler können mal wieder sparen. Dieses Mal wird das wohl beste Assassin’s Creed zum Schnäppchenpreis verscherbelt. Bis zum 29. April um 19:00 Uhr könnt ihr euch noch Assassin’s Creed 2 für 2,49 Euro sichern (bei Steam anschauen). Zum Vergleich: Normalerweise kostet das Abenteuer des angehenden Meisterassassinen Ezio 9,99 Euro – ihr spart aktuell also stolze 75 Prozent.

Lust auf einen kleinen Nostalgietrip? Dann werft doch einen Blick in den offiziellen Launch-Trailer von Assassin’s Creed 2:

Assassin’s Creed 2 – offizieller Launch-Trailer

Was macht Assassin’s Creed 2 besonders?

Wer erst vor ein paar Jahren in die Assassin’s-Creed-Franchise eingestiegen ist, hat sich einige der besten Spiele entgehen lassen. Vor allem Assassin’s Creed 2 wird von vielen Spielern auch heute noch als der mit weitem Abstand beste Teil der Reihe angesehen – und das hat gute Gründe.

Ezios Rachefeldzug mag inzwischen in Sachen Grafik und Technik etwas altbacken wirken, doch die Geschichte und die unterschiedlichen Charaktere, die der junge Italiener auf seiner Reise durch das Land kennenlernt, haben auch heutzutage noch nichts von ihrem Charme verloren.

Dazu kommt die stimmungsvolle offene Spielwelt, in der es überall nur so von Loot wimmelt, das ihr dazu nutzen könnt, um eure Ausrüstung und später sogar eure eigene Stadt zu verbessern, die euch in regelmäßigen Abständen mit passivem Einkommen versorgt.

Wer sich nur durch die Story von Assassin’s Creed 2 meucheln will, ist gute 20 Stunden beschäftigt. Seid ihr hingegen daran interessiert, alle Geheimnisse zu entdecken, eure Ausrüstung aufs Maximum zu verbessern und aus eurer Stadt eine blühende Metropole zu machen, könnt ihr fast die doppelte Spielzeit einplanen. Fakt ist: Wer AC-Fan ist, sich aber bislang den zweiten Teil hat entgehen lassen, hat dank des Steam-Rabatts nun einen verdammt guten Grund, ihn nachzuholen.

Falls ihr übrigens die komplette Assassin’s-Creed-Reihe nachholen wollt, solltet ihr etwas mehr Zeit einplanen:

