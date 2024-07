5,99 Euro für RPG-Meisterwerk: Dieses Open-World-RPG ist meine Nummer 1

Allein die Titelmusik lässt mein Herz weich werden: Dieses Open-World-Rollenspiel sollte jeder einmal gespielt haben, und für den geringen Preis lohnt sich der Kauf dreimal.

Holt euch schnell The Elder Scrolls 3: Morrowind für 5,99 Euro

Die Zeit drängt: Nur noch bis zum 11. Juli könnt ihr euch dieses RPG-Schnäppchen holen. The Elder Scrolls 3: Morrowind ist schon älter, aber es gehört noch immer zu den besten Rollenspielen aller Zeiten. Außerdem ist es ohne Frage jenes Spiel, das meine Liebe zu RPGs vollständig entfacht hat.

Auf Steam könnt ihr euch den RPG-Klassiker gerade für nur 5,99 Euro statt 14,99 Euro holen, also ein echtes Schnäppchen. Das Angebot gilt aber wie gesagt nur noch bis zum 11. Juli.

Schaut in den originalen Bethesda-Trailer für Morrowind:

The Elder Scrolls III : Morrowind Trailer

Ein Spiel wie Morrowind gab es bis jetzt nie wieder

Allein die Titelmusik lässt meine Augen brennen. Und nein, da spricht nicht nur Nostalgie aus mir. Ein Spiel wie Morrowind gab es nie wirklich wieder, denn selbst die nachkommenden The-Elder-Scrolls-Teile hatten keine derartig fantasievolle Welt – mit riesigen Pilzen, Insekten-Ungeheuern und dunklen Missetaten an jeder Ecke.

Darum geht es in Morrowind: Als ehemaliger Gefangener werdet ihr auf die Insel Vvardenfell entlassen und könnt ab da an jeden Schritt eures neuen Lebens selbst bestimmen. Wie auch in anderen The-Elder-Scrolls-Spielen könnt ihr der Hauptstory folgen, zahllose Quests erledigen, Fraktionen beitreten oder einfach in der Welt verschwinden: Vvardenfell ist eine gigantische Insel mit großen Städten, Pilzwäldern, wüstenartigen Steppen, Mooren, gefährlichen Höhlen und obskuren Geheimnissen.

Im Gegensatz zu den Nachfolgern weitet sich eure Freiheit aber auch über das Gameplay aus: Ihr könnt eigene Zauber erstellen und so gut in einer Disziplin werden, dass ihr mehr oder weniger zum Superhelden mutiert. Ihr dürft Sklaven befreien oder halten, zum Vampir werden, Häuser besetzen und mehr. Mit allen DLCs in der Game of the Year Edition werdet ihr etwas mehr als 350 Stunden brauchen, um alles zu sehen. Gibt es dazu noch mehr zu sagen?

