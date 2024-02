Für PS5 und PS4: Spart jetzt bei diesem magischen Open-World-Hit

Mit Hogwarts Legacy hat Warner Bros. einen der größten Gaming-Erfolge des letzten Jahres abgeliefert. Das Harry-Potter-RPG feiert jetzt bald seinen ersten Geburtstag. Pünktlich dazu können geduldige Gamer im PlayStation-Store stolze 40 Prozent bei ihrem Ausflug in die magische Welt sparen.

Hogwarts Legacy Facts

Hogwarts Legacy: PlayStation-Spieler können sparen

In Hogwarts Legacy werdet ihr zum Schüler an der berühmten Zauberschule für Hexerei und Zauberei. Das Action-Rollenspiel in der Harry-Potter-Welt ist allerdings auch ein teures Vergnügen. Auf der PS5 kostet euch der Gaming-Blockbuster ganze 74,99 Euro. Etwa ein Jahr nach dem Release am 07. Februar 2023 könnt ihr jetzt aber deutlich günstiger zum Zauberlehrling werden. Sowohl die PS4- als auch die PS5-Version sind ganze 40 Prozent im Preis reduziert. Das Angebot gilt noch bis zum 15.02.2024.

Anzeige

Hogwarts Legacy (PS4) für 69,99 Euro 41,99 Euro (zum Angebot im PlayStation-Store)

für 41,99 Euro (zum Angebot im PlayStation-Store) Hogwarts Legacy (PS5) für 74,99 Euro 44,99 Euro (zum Angebot im PlayStation-Store)

In Hogwarts Legacy bekommt ihr die komplette Harry-Potter-Erfahrung. Ihr startet euer Schuljahr an der Zauberschule und werdet zuerst einem der vier Häuser zugeteilt. Besonderes Highlight ist außerdem das Schloss selbst und die umliegenden Ländereien, die ihr frei erkunden könnt. Allzu viele bekannte Gesichter solltet ihr in Hogwarts allerdings nicht erwarten. Das Spiel startet im Jahr 1890 – also etwa 100 Jahre vor der Geburt von Harry Potter. Trotzdem ist in der magischen Welt nicht alles friedlich. Auch in Hogwarts Legacy gibt es schwarze Magier und gefährliche Kreaturen, die bekämpft werden wollen.

Anzeige

Schaut euch hier den Trailer für Hogwarts Legacy an:

Hogwarts Legacy - Official Launch Trailer 4K

Hogwarts Legacy auch für Xbox und PC günstiger

Aktuell können auch Xbox- und PC-Spieler beim Kauf von Hogwarts Legacy sparen. Das Action-RPG ist auf der Xbox Series X|S ebenfalls um 40 Prozent reduziert und kostet nur 44,99 Euro.

Anzeige

Auch auf Steam ist das Spiel gerade günstiger. Dort könnt ihr euch Hogwarts Legacy noch bis zum 11. Februar für 35,99 Euro schnappen.

Hogwarts Legacy Avalanche Software

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.