Gamer unter euch dürfen sich nicht nur auf die bevorstehende ESL One freuen, sondern können jetzt auch ordentlich sparen: MediaMarkt spendiert Gaming-Notebooks und Gaming-PCs zu reduzierten Preisen – wir zeigen euch zwei Top-Highlights, die sich jetzt lohnen.

Acer Nitro 5 Gaming-Notebook mit RTX 3060

Die Electronic Sports League (ESL) gilt als führender Anbieter im E-Sports und veranstaltet beeindruckende Ligen und riesige internationale Turniere wie die bevorstehende ESL One – powered by Intel in Berlin. Intel ist hier nicht nur Namensgeber, sondern auch Sponsor des Events. Passend dazu hat MediaMarkt ausgewählte Pro-Gaming-Notebooks, PCs und Gaming-Zubehör im Angebot. Darunter Highlights wie das Acer Nitro 5 Gaming-Notebook mit 17,3-Zoll-Display.

Acer Nitro 5 Gaming-Notebook Gaming-Notebook Acer Nitro 5 (AN517-54-73R1) mit 17,3 Zoll Display, Intel Core i7 Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD und NVIDIA GeForce RTX 3060. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.05.2023 12:45 Uhr

Zu den Specs zählen hier:

Intel Core i7 Prozessor (i7-11800H)

bis zu 4,60 GHz

16 GB RAM (2 x 8 GB)

512 GB SSD

NVIDIA GeForce RTX 3060

Windows 11 Home

Das leistungsstarke Gaming-Notebook in elegantem Schwarz-Rot-Design verfügt über eine Nvidia GeForce RTX 3060-Grafikkarte mit 6 GB dediziertem Grafikspeicher und ermöglicht anspruchsvolles Gaming sowie flüssiges Arbeiten mit einer Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden.

Zusätzlich sorgen zahlreiche Anschlüsse wie HDMI, USB 3.2 und eine beleuchtete Tastatur samt Ziffernblock für ausreichend Möglichkeiten innerhalb eures Gaming-Setups. Zum Zocken steht euch ein mattes Acer ComfyView Full HD IPS-Display mit 144 Hz und LED-Backlight bereit und schafft mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln eine gute Grundlage für anspruchsvolle Games. Das Angebot sichert ihr euch aktuell für 1.399 Euro – MediaMarkt spendiert euch obendrauf kostenlosen Versand.

Acer Gaming-PC im MediaMarkt-Sale

Alternativ lohnt sich ein Blick auf den Acer Nitro 5 als Gaming-PC. Hier spart ihr aktuell 188 Euro und bekommt die PC-Variante für reduzierte 1.111 Euro (statt 1.299 Euro) (Angebot bei MediaMarkt ansehen).

Acer Nitro 5 Gaming-PC Statt 1.299 Euro UVP: Gaming-PC Acer Nitro 5 (N50-640), Windows 11 Home (64 Bit), Gaming PC mit mit Intel Core i5 Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD und NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 GB GDDR6). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.05.2023 13:22 Uhr

Zu den wichtigsten Details gehören:

Intel Core i5 Prozessor (i7-11800H)

bis zu 4,40 GHz

16 GB RAM (2 x 8 GB)

512 GB SSD

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Windows 11 Home

Mit Intels Core i5-12400 Prozessor und 16 GB DDR4-RAM ausgestattet, sorgt der Acer Nitro 5 Gaming-PC für ein performantes Spieleerlebnis. Eine verbaute Nvidia GeForce RTX 3060 Ti Grafikkarte mit 8 GB dediziertem GDDR6-Grafikspeicher sorgt dabei für genug Leistung im Tower.

Mehr Gaming-Schnäppchen bei MediaMarkt sichern

Vom 26. April bis zum 7. Mai werden die 18 besten Gaming-Teams der Welt in Berlin gegeneinander antreten – acht davon zocken anschließend live in der Velodrom-Arena vor den Zuschauern der ESL One. Wenn ihr euch passend dazu einstimmen oder selbst für das nächste Event vorbereiten möchtet, findet ihr für kurze Zeit bei MediaMarkt noch weitere ausgewählte Gaming-Angebote wie Notebooks von Acer, HP, Lenovo, MSI und Captiva sowie passendes Zubehör wie Gaming-Tatstaturen, Headsets und mehr.

