Ganz neue AirPods kommen: Das sind Apples Pläne

Apple plant eine umfassende Erneuerung seiner beliebten kabellosen Kopfhörer, sagt Apple-Experte Mark Gurman. Zwei neue AirPods-Varianten sollen 2024 auf den Markt kommen, ein neues Pro-Modell im Jahr darauf. Design, Ladehülle und Audioqualität sollen verbessert werden. Auch neue AirPods Max sind in Sicht.

Gurman: Neue AirPods kommen 2024

Apple-Experte Mark Gurman ist sich sicher, dass Apple seine AirPods neu aufstellen wird. Zu den anstehenden Änderungen gehören eine überarbeitete Version der Einstiegs-AirPods und Standard-AirPods im Jahr 2024 und ein neues Pro-Modell im darauffolgenden Jahr.

Der Konzern plant angeblich Verbesserungen beim Design der Kopfhörer, bei den Ladehüllen und bei der Audioqualität. Eine neue Version der AirPods-Max-Kopfhörer wird ebenfalls für 2024 erwartet.

Die bestehenden AirPods der zweiten und dritten Generation will Apple im kommenden Jahr auslaufen lassen. Sie sollen durch zwei AirPods-Modelle der vierten Generation ersetzt werden, die in etwa in der gleichen Preisklasse wie die aktuellen Varianten liegen.

Beide Modelle erhalten ein neues Design, das eine Mischung aus den AirPods der dritten Generation und dem Pro-Modell darstellt. Beide werden kürzere Stiele haben. Die hochwertigere Variante wird außerdem über eine Noise-Cancelling-Funktion verfügen. Dieses Modell wird auch eine aktualisierte Ladehülle mit Lautsprechern für „Find My“-Benachrichtigungen wie bei den aktuellen AirPods Pro erhalten.

Die vierte Generation der AirPods wird außerdem auf USB-C für die Ladehülle umgestellt, wie es bereits bei den AirPods Pro der Fall ist.

Zu den neuen AirPods Pro ist bisher nur bekannt, dass sie 2025 mit einem neuen Chip und Gesundheitsfunktionen auf den Markt kommen werden.

Neue AirPods Max Ende 2024

Gurman zufolge plant Apple gegen Ende des kommenden Jahres ein Update für die AirPods Max, die ebenfalls auf USB-C umgestellt werden. Die Kopfhörer sollen in neuen Farben erhältlich sein, ansonsten aber keine großen Veränderungen mit sich bringen (Quelle: Bloomberg). Hier ist der große Wurf anscheined erst für 2025 vorgesehen.