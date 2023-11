„Gebt das Ubisoft zurück“ – Spieler bitter enttäuscht von neuem South-Park-Spiel

Seit Veröffentlichung des ersten Trailers herrscht unter den Gamern große Skepsis gegenüber dem kommenden South-Park-Spiel. Der neueste Trailer präsentiert erstmals das Gameplay, das bei den meisten Fans jedoch komplett durchfällt.

South Park: Snow Day wurde im August als 3D-Koop-Abenteuer angekündigt. Als abenteuerlich empfanden die Gamer aber eher die Grafik, die an alte N64-Spiele erinnern soll. Auch der Mehrspieler-Aspekt sowie das Gefühl der Fans, dass sich das Spiel stark von den vorherigen Teilen der Reihe unterscheidet, stoßen auf negative Resonanz.

Der kürzlich veröffentlichte Trailer, der erstmals das Gameplay und die Arbeit des Studios Question Games zeigt, erfährt ebenfalls erhebliche Kritik. Viele bemängeln, dass das Spiel wie ein Mobile Game aussieht und zudem keinen hohen Wiederspielwert bietet.

„Scheint wie ein Spiel, das man zwei bis drei Stunden mit Freunden spielt und dann nie wieder. Es sei denn, es gäbe ein saisonales Update und dann würde sich das Ganze einfach nur wiederholen“, so YouTube-Nutzer N0M4DY.

YouTube-Nutzer marcoscold96 bittet sogar darum, Ubisoft die Lizenz wiederzugeben:

„Gebt Ubisoft die Lizenz zurück! Die letzten zwei Spiele waren großartig. Das sieht so seltsam aus in 3D.“

Es ist ungewiss, ob Ubisoft es schaffen würde, South Park: Snow Day zu verbessern. Das Spiel soll schon im März 2024 für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen.

