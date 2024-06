Glück für Amazon: Marvel hat brutalen Serien-Hit erst möglich gemacht

Der blutige Serien-Hit The Boys ist vielleicht die beste Eigenproduktion von Amazon Prime Video. Doch der Erfolg der brutalen Satire wäre gar nicht möglich gewesen, wenn Marvel mit dem MCU nicht den Weg bereitet hätte.

The Boys: Amazon verdankt Streaming-Hit dem MCU

Zum Release der vierten Staffel von The Boys kehrte die blutige Satire letzte Woche wieder auf den Streaming-Thron zurück – und zementierte damit ihre Position als größter Hit aus der Content-Produktionsabteilung von Amazon Prime Video. Dass es aber überhaupt soweit kommen konnte, liegt wohl an dem MCU. In einem Interview verriet Darick Robertson, der Mitschöpfer der Comic-Vorlage, nun nämlich, dass Hollywood ein vielversprechendes The-Boys-Projekt vor 16 Jahren links liegen ließ.

Die Comics wären bereits 2008 beinahe verfilmt worden. Damals hatte Regisseur Adam McKay, bekannt für Filme wie Anchorman, Don't Look Up und The Big Short, eine Film-Trilogie rund um Billy Butchers Kreuzzug gegen übermächtige und selbstverliebte Superhelden anvisiert. Tatsächlich gab es bereits ein Drehbuch sowie einige beispielhafte Szenenanimationen, doch das Projekt fand keinen Abnehmer. Hollywood war laut Robertson damals noch nicht bereit dafür. (Quelle: RollingStone)

Schaut euch hier den Trailer zur vierten Staffel von The Boys an:

The Boys Staffel - Trailer Deutsch

Amazon Prime Video: Hit-Serie brauchte richtiges Timing

In einer Zeit, als Iron Man gerade erst den Grundstein des MCU legte, war die Superhelden-Satire wohl einfach noch nicht relevant genug, um auf der Comicfilm-Welle mitzusurfen. Die brachiale Kritik an dem blitzblanken Image von Superhelden fällt mittlerweile, da sich große Teile des Publikums von neuen Marvel- und DC-Projekten abwenden, auf deutlich fruchtbareren Boden.

Auch wenn eine The-Boys-Trilogie in Kinofilmform äußerst interessant klingt, hat Amazon mit der brutalen Serie unter der Federführung von Eric Kripke, Seth Rogen und Evan Goldberg bislang alles richtig gemacht. Die Serie hat in den ersten drei Staffeln bereits für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt und ragt mit ihrer einzigartigen Inszenierung und brillanten Kritikerwertungen auf Rotten Tomatoes aus dem Angebot von Prime Video heraus.

