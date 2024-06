Für 11,89 Euro: Amazon verkauft ein unverzichtbares Zubehör für Hunde- und Katzenbesitzer

Schwarze Hose, weiße Katze – eine Kombination, die oft in einem haarigen Desaster endet. Schluss damit! Bei Amazon gibt's jetzt Fellpflege-Handschuhe für nur 11,89 Euro – dank 15 Prozent Rabatt ein echtes Schnäppchen für Tierbesitzer.

Amazon verkauft Fellpflege-Handschuhe mit Rabatt

Ob Hund, Katze oder Kaninchen: Unsere vierpfotigen Freunde bringen viel Freude in unserer Leben. Weniger Spaß machen hingegen hartnäckige Tierhaare, die an Kleidung und Sofa kleben bleiben. Dagegen gibt es aber eine clevere Lösung: Fellpflege-Handschuhe. Die gibt es aktuell bei Amazon mit 15 Prozent Rabatt für nur 11,89 Euro (jetzt bei Amazon ansehen).

Anzeige

Fellpflege-Handschuhe Geeignet für alle Felltypen. Entferntet Tierhaare und sorgt dabei für eine angenehme Massage. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2024 12:39 Uhr

Die Fellpflege-Handschuhe von Delomo sind mit 255 flexiblen Silikonspitzen ausgestattet, die die natürliche Berührung der menschlichen Hand nachahmen und so für eine gründliche, aber sanfte Reinigung sorgen.

Anzeige

Die Handschuhe entfernen mühelos lose Haare und Schmutz, während das Haustier eine angenehme Massage genießt. Besonders praktisch: Die Haare bleiben am Handschuh haften und lassen sich einfach entsorgen, was die Reinigung der Umgebung deutlich erleichtert. Lästige Tierhaare werden so von Möbeln und Kleidung ferngehalten.

Geeignet sind die Handschuhe für alle Felltypen – egal, ob lang, kurz oder lockig.

Als vielseitiges Pflegetool eignet sich der Handschuh nicht nur zur trockenen Fellpflege, sondern auch zum Baden. Das Fünf-Finger-Design ermöglicht die Reinigung schwer erreichbarer Stellen wie Schwanz oder Gesicht, ohne die empfindliche Tierhaut zu reizen.

Anzeige

Das Set besteht aus zwei Handschuhen – einem für die linke und einem für die rechte Hand. Laut Hersteller soll der linke Handschuh zudem speziell für Linkshänder angepasst worden sein.

Für wen eignen sich die Fellpflege-Handschuhe bei Amazon

Die Fellpflege-Handschuhe lohnen sich für alle Haustierbesitzer, die Probleme mit Tierhaaren haben – insbesondere für Menschen mit mehreren Haustieren oder langhaarigen Rassen, die viel Fellpflege benötigen. Mit 4,1 von 5 Sternen bei fast 69.000 Bewertungen sind sie außerdem exzellent bewertet.

Fellpflege-Handschuhe Geeignet für alle Felltypen. Entferntet Tierhaare und sorgt dabei für eine angenehme Massage. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2024 12:39 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.