Sims-Freunde aufgepasst! Ihr habt die Möglichkeit ein Gratis-Pack für euer aller Lieblings-Simulation Die Sims 4 abzustauben. Innerhalb des Xbox Game Pass Ultimate erwarten euch regelmäßig nette Geschenke, die mit Gratis-Inhalten oder DLCs locken.

Die Sims 4 Facts

Xbox Game Pass Ultimate überrascht mit neuen Geschenken

Innerhalb des Spieleabonnements von Microsoft erwarten Spieler und Spielerinnen mehr als 100 Games, die sie auf PC, Xbox-Konsole oder sogar ihren Mobilgeräten zocken können. Neben dem Grundmodell des Xbox Game Pass bietet der Game Pass Ultimate regelmäßig kostenlose Vorteile.

Dies können Gratis-Inhalte für beliebte Spiele oder eben auch DLCs sein. Für den August erhalten Mitglieder des Abonnements unter anderem ein Gratis-Pack für die Lebenssimulation Die Sims 4. Bringt leben in die Kinderzimmer eurer Sims-Häuser und hübscht euer Spiel mit dem Kinderzimmer-Accessoire-Pack ordentlich auf.

Solltet ihr den Xbox Game Pass Ultimate schon besitzen, findet ihr die Geschenke in der Perks-Galerie auf Xbox One und Xbox Series X|S, in der Xbox App auf eurem Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Solltet ihr den Xbox Game Pass Ultimate noch nicht besitzen, wollt aber gerne einmal in die umfangreiche Gaming-Bibliothek hineinschnuppern, könnt ihr den ersten Monat für einen schlappen Euro austesten:

Neben dem kostenlosen Vorteil für Die Sims 4 erwarten euch diesen Monat außerdem folgende Geschenke:

MLB The Show 21: Summer Bundle

Erhaltet mit dem Summer Bundle The Show Packs, Stubs und vieles mehr

Erhaltet mit dem Summer Bundle The Show Packs, Stubs und vieles mehr Splitgate: Xtreme Perk Pack

Erhaltet den Xtreme Charakter Skin, verschiedene Waffen-Skins sowie ein Gratis-Banner

Ihr wollt wissen, welche Spiele Xbox zukünftig noch im Gepäck hat? Dann schaut euch folgende Bilderstrecke einmal an:

Staubt einen Gratis-DLC für Die Sims 4 mit den Perks des Xbox Game Pass Ultimate ab. Neben dem Gratis-Inhalt für die Lebenssimulation erwarten euch im August außerdem Geschenke für MLB The Show 21 und den Shooter Spiltgate.