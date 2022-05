In Japan finden derzeit die Pokémon-Wettbewerbe 2022 statt. In dieser Zeit habt ihr die Möglichkeit, zahlreiche Livestreams zu schauen und gleichzeitig gratis Pokémon abzustauben. Im Juni könnt ihr euch so ein ganz besonderes Monsterchen sichern.

Sichert euch ein Pokémon für Schwert und Schild gratis

Im Rahmen von mehrtägigen Wettbewerben in Japan werden derzeit die besten Spieler gesucht und so wie bei den europäischen Meisterschaften im April, könnt ihr euch auch dieses Mal wieder tolle Geschenke, darunter ein besonderes Pokémon, schnappen. Mitte Juni könnt ihr euch so das Pokémon Zobiris für Schwert und Schild gratis sichern.

Im Normalfall ist es keine allzu große Herausforderung, eines dieser Pokémon zu ergattern, doch dieses Zobiris ist besonders. Bei dem Monsterchen handelt es sich nämlich um eine Hommage an Kohei Fujida, der letztes Jahr Sieger der Japan-Meisterschaften wurde. Das geschenkte Pokémon hat bereitsLevel 50 erreicht, trägt das Item Fluchtknopf und beherrscht außerdem die Attacken Mogelhieb, Trickbetrug, Schmarotzer und Verzögerung sowie die versteckte Strolch-Fähigkeit. (Quelle: Serebii)

Wie könnt ihr euch das Pokémon sichern?

Um euch dieses besondere Zobiris zu schnappen, müsst ihr am 11./12. Juni den Stream verfolgen. Dieser wird vermutlich auf dem offiziellen Pokémon-Twitch-Channel laufen. Wir werden den Artikel updaten, wenn es nähere Informationen gibt.

Während der Show bekommt ihr dann einen Geheimgeschenk-Code, den ihr wie gewohnt in eurem Spiel einlösen könnt. Im Startmenü findet ihr dafür den Punkt „Geheimgeschenk“. Wählt dann „Geheimgeschenk erhalten“ aus. Nachdem ihr den entsprechenden Code bei „Per Passwort/Seriencode“ eingegeben habt, seid ihr auch schon fertig.

Pokémon: Neues Spiel ist bereits in Arbeit

Es ist noch nicht lange her, dass Pokémon-Legenden: Arceus erschien, doch das nächste Spiel ist bereits in Arbeit und soll sogar früher erscheinen als ursprünglich geplant. In Karmesin & Purpur soll es eine große offene Spielwelt geben, die ihr wohl schon Ende 2022 nach Lust und Laune erkunden könnt. Für mehr Informationen zum Spiel empfehlen wir euch unsere praktische Übersicht.

Im Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck machen:

Pokémon Karmesin & Purpur – offizieller Ankündigungs-Trailer

