Auf Steam könnt ihr euch jetzt nur noch für kurze Zeit gleich drei herausragende Stealth-Spiele auf einen Schlag schnappen und dabei ordentlich sparen. Hitman: World of Assassination ist auf der PC-Plattform jetzt stark im Preis reduziert.

Mit der Hitman-Trilogie hat Studio IO-Interactive einen durchschlagenden Erfolg gelandet, der zu den besten Vertretern des Stealth-Genres überhaupt zählt. Auf Steam könnt ihr euch die drei Spiele jetzt in einer praktischen Collection sichern – und ein Rabatt von 45 Prozent katapultiert Agent 47 sogar in die Bestseller-Charts.

Hitman-Trilogie auf Steam im Angebot

Die Hitman-Trilogie ist ab sofort unter dem Namen Hitman: World of Assassination erhältlich – die Collection umfasst alle drei Spiele mit 21 riesigen Sandbox-Maps, in denen ihr eure Zielpersonen mit Finesse und jeder Menge Kreativität um die Ecke bringen könnt. Als Agent 47 heftet ihr euch der schattenhaften Organisation Providence auf die Fersen und bereist faszinierende Teile der Welt, um finstere Charaktere auszuschalten. Ob ihr in eurer Herangehensweise eher auf leise Infiltration, geschickte Manipulation der Umgebung oder rohe Gewalt setzt, ist euch überlassen.

Schaut euch hier den Launch-Trailer von Hitman 3 im Video an:

Hitman 3 - Launch Trailer

Auf Steam könnt ihr euch Hitman: World of Assassination jetzt für nur 38,49 Euro statt 69,99 Euro sichern – damit spart ihr insgesamt 45 Prozent. Allerdings solltet ihr euch beeilen, denn das Angebot gilt nur noch bis zum 2. Februar 2023.

Steam-Charts: Rabatte auf The Elder Scrolls und andere Hits

Neben der Hitman-Trilogie findet ihr in den Bestseller-Charts auf Steam derzeit auch noch viele andere Highlights, die stark im Preis reduziert sind. Die Dauerbrenner FIFA 23 und Red Dead Redemption 2 sind beispielsweise um 60 beziehungsweise 67 Prozent günstiger, während ihr bei Cities: Skylines und The Elder Scrolls Online aktuell sogar 70 Prozent sparen könnt. (Quelle: Steam)

