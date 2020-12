#BioWare trendet auf Twitter, und das aus keinem schönen Grund: Zwei der größten Veteranen des Studios verabschiedeten sich vom Videospielekonzern und auch, wenn BioWare versichert, dass die Entwicklung von Dragon Age 4 und Mass Effect: Legendary Edition keineswegs darunter leiden wird, sehen die Fans das etwas anders.

Wenn Entwickler ihr Studio verlassen, kann das vielfältige Gründe haben – unter anderem auch ein neues, interessantes Job-Angebot, das angenommen wurde. Wenn aber gleich zwei Ikonen wie Casey Hudson (u.a. Game Director der Mass-Effekt-Teile) und Mark Darrah (Executive Producer des Dragon-Age-Franchises) BioWare den Rücken zukehren, dürfen Fans zu Recht angespannt reagieren.

Hudson und Darrah gehören zu den letzten namenhaften Mitarbeitern bei BioWare, beide besetzten Key-Positionen innerhalb der Entwicklung viele Fan-Favoriten des Studios. In zwei Abschiedsnachrichten erklären beide ihre Entscheidung, das Studio zu verlassen. Hudson etwa bemerkt in seinem Beitrag, dass er seine „kreative Leidenschaft wiederentdecken“ möchte:

„Ich habe einen Punkt in meinem Leben erreicht, an dem ich meine eigene Zukunft reflektiere; und 2020 hat uns alle dazu gebracht, noch einmal darüber nachzudenken, was Arbeit und Leben für einen bedeutet. Für mich ist das die Erkenntnis gewesen, dass ich immer noch immense Energie habe, etwas zu kreieren, aber auch, dass ich etwas anderes ausprobieren muss. Ich weiß noch nicht genau, was das sein wird, aber ich weiß, dass ich damit anfangen will, meine kreative Leidenschaft wiederzuentdecken, indem ich an etwas Persönlichem arbeite.“