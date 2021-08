In einem offiziellen Blogeintrag zeigt Sony, welche Highlights noch in diesem Jahr für PS4 & PS5 erscheinen. Horizon Forbidden West taucht in dieser Liste jedoch nicht auf – und das gibt uns zu denken.

Horizon: Forbidden West Facts

Horizon Forbidden West: Kommt das Action-RPG erst 2022?

Bereits Ende Juli gab es erste Berichte darüber, dass Horizon Forbidden West nicht mehr 2021 erscheinen würde (Quelle: Bloomberg). Ein offizielles Statement zum Sachverhalt seitens Sony blieb aus. Interessanterweise ist jedoch schon davor ein Eintrag erschienen, der diese These unterstützt – und dieser stammt von Sony selbst!

Auf dem offiziellen PlayStation-Blog findet sich ein Artikel mit dem Titel „PS5 und PS5: Diese Games kommen noch 2021“. In diesem werden 9 Spiele-Highlights vorgestellt, die noch in diesem Jahr ihren Weg auf die Sony-Konsolen finden sollen – darunter etwa Deathloop, die Next-Gen-Version von GTA 5 oder Ghostrunner (Quelle: PlayStation.Blog).

Ein wichtiges Spiel fehlt jedoch im Artikel: Horizon Forbidden West. Offiziell soll das Action-Rollenspiel noch in der zweiten Jahreshälfte für PS4 und PS5 erscheinen, dennoch ist es im Artikel nirgends zu finden. Nun kann man zwar argumentieren, dass auch kein Wort über viele andere Spiele für PS4 & PS5 verloren wurde, die ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen – trotzdem ist das Fehlen von Horizon Forbidden West ein weiteres Indiz dafür, dass Sony den Release des Spiels ins kommende Jahr verschoben hat.

PlayStation-Hit verschoben? Spieler fragen nach – Sony schweigt

Auch einigen Spielern ist dieses Detail nicht entgangen. Sie melden sich dementsprechend in den Kommentaren zu Wort und fragen direkt nach, ob das heißt, dass Horizon Forbidden West wirklich nicht mehr 2021 erscheint. Doch auch im Kommentarbereich des Artikels hält Sony die Füße still und gibt keine Antwort. Sollte sich daran etwas ändern, erfahrt ihr es zuerst auf GIGA!