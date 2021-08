Alle Mitglieder des Xbox-Insider-Programms dürfen sich aktuell über ein Update freuen, das ihren Next-Gen-Konsolen eine neue Funktion spendiert. Das praktische Feature dürften viele Spieler schon von ihrem Smartphone kennen.

Nachtmodus für Xbox Series X|S: Microsoft veröffentlicht neues Insider-Update

Wer vor allen anderen Spielern Zugriff auf neue Konsolen-Funktionen und -Inhalte für seine Xbox Series X|S haben will, sollte sich unbedingt für das Xbox-Insider-Programm anmelden. Auf diese Weise erhaltet ihr vorab Updates für eure Geräte, die mitunter interessante Neuerungen bereithalten.

Auch das letzte Insider-Update für die Xbox Series X|S brachte ein neues Feature mit sich: den Nachtmodus. Nach der Installation haben die Spieler Zugriff auf einen neuen Menüpunkt in den Einstellungen, der vor allem für Nachtschwärmer sehr interessant ist.

Die Nachtmodus-Einstellungen erlauben es euch unter anderem, die Helligkeit eures Bildschirms zu dimmen oder aber einen Blaulichtfilter zu aktivieren und dessen Stärke zu regeln. Das kann sich mitunter positiv auf eure Schlafqualität auswirken, wenn ihr vor allem abends und nachts spielt. Auch HDR-Inhalte können direkt über den Nachtmodus deaktiviert werden.

Nachtmodus: Das bietet euch die neue Xbox-Funktion noch

Doch mit dem Nachtmodus könnt ihr nicht nur Einfluss auf euren Fernseher oder Bildschirm nehmen, auch die Xbox-LED-Leuchten eures Controllers und an der Konsole können dank des neuen Features abgedunkelt werden. Wie stark die Helligkeit reduziert werden soll, könnt ihr im Menü selbst festlegen.

Damit ihr in den Abendstunden nicht immer erst ins Menü gehen müsst, könnt ihr auch feste Uhrzeiten festlegen, in denen sich der Nachtmodus automatisch aktivieren und deaktivieren soll.

Ein Novum ist der Nachtmodus in der Technikwelt nicht. PC-Spieler dürften bereits Bekanntschaft mit der Funktion unter Windows 10 gemacht haben – doch vor allem werden Smartphone-Nutzer das Feature bereits kennen und mitunter zu schätzen wissen.

Sonys PS5 bietet aktuell noch keinen Nachtmodus. Ob dieser eventuell noch nachgereicht wird, bleibt fraglich.