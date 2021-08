Auf Steam geht die Post ab: Am Wochenende konnte ein Zombie-Shooter einen großen Spieleransturm verzeichnen und dabei ist das Spiel noch nicht einmal erschienen. Wie viele Spieler sich in das Koop-Getümmel gestürzt haben und um welches heißerwartete Spiel es sich dabei handelt, das verraten wir euch jetzt.

Back 4 Blood erobert Steam im Sturm

Das im Oktober erscheinende Zombie-Gemetzel Back 4 Blood hat am 05. August seine Pforten für die Closed Beta geöffnet und in einer Early-Access-Version Spieler auf Steam und den Konsolen mit den aus Left 4 Dead beliebten Zombie-Horden überrascht.

Das Spiel ist nicht nur in kurzer Zeit in die Topseller geschnellt, es konnte am ersten Beta-Wochenende sogar knappe 100.000 gleichzeitige Spieler um sich scharen. Und das nur alleine auf Steam! Die Spieler auf Konsolen wie PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S sind damit noch gar nicht einberechnet.

Ihr wisst noch nicht, was in Back 4 Blood auf euch zukommt? Dann schaut euch den PC-Trailer gleich hier einmal an:

Back 4 Blood: Open Beta startet bald

Dieser kometenhafte Erfolg auf Steam ist beachtlich, gerade wenn man bedenkt, dass es sich bei dem Spieleransturm um Teilnehmer der Closed Beta handelt. Diese konnten nur per Vorbestellung oder als glückliche Gewinner von Key-Vergaben auf Twitch und Co. an einen Zugang kommen.

Die Closed Beta geht noch bis zum 09. August. Wenn ihr selbst einmal in Back 4 Blood reinschnuppern wollt, könnt ihr vom 12. bis 16. August in die Open-Beta des Koop-Shooters starten. Dabei dürften noch höhere Spielerzahlen erwartet werden.

Die Inhalte der Closed und Open Beta unterscheiden sich übrigens nicht. In beiden könnt ihr zwei PvE-Missionen, fünf der acht Überlebenden, alle Waffen und den PvP-Modus ausprobieren.

Back 4 Blood erscheint voraussichtlich am 12. Oktober 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Ihr könnt Back 4 Blood auch bequem auf Amazon vorbestellen:

Der geistige Nachfolger von Left 4 Dead kann schon in der Closed Beta etliche Spielermassen auf Steam versammeln. Habt ihr Back 4 Blood auch schon vorbestellt? Und werdet ihr in die Open Beta reinschnuppern? Schreibt uns eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare via Facebook.