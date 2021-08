Ubisoft hat die Spendierhosen an und lässt euch übers Wochenende Far Cry 5 komplett kostenlos spielen – und zwar auf allen Plattformen! GIGA hat alle Infos zur Gratis-Aktion für euch.

Far Cry 5 kostenlos spielen: Ubisoft startet Gratis-Wochenende

Wenn alles glattgeht, erscheint in rund 2 Monaten Far Cry 6. Kurz vor dem Start des neuen Ego-Shooters hat Ubisoft für alle Fans der Serie eine coole Gratis-Aktion gestartet: Der Publisher lässt euch das komplette Wochenende über Far Cry 5 kostenlos zocken – und zwar auf Xbox, PlayStation, Stadia und dem PC.

Die Aktion ist am 05. August um 15:00 Uhr gestartet und läuft noch bis zum 09. August um 22:00 Uhr. In diesem Zeitraum könnt ihr den Shooter-Hit, der bereits 2018 erschienen ist, ohne Einschränkungen spielen. Neben dem Story-Modus steht euch auch der Multiplayer zur Verfügung.

Wer während der Gratis-Aktion Gefallen an dem Spiel findet und es danach weiterspielen will, wird sich freuen, dass Far Cry 5 zudem gerade auf vielen der Plattformen stark reduziert ist. Solltet ihr euch dazu entschließen, das Spiel zu kaufen, könnt ihr nach dem Ablauf des Gratis-Zeitraums nahtlos mit eurem Spielstand weiterspielen:

Mit Far Cry 5 traut sich die Reihe mal an ein komplett neues Setting:

Far Cry 5: Für wen lohnt sich das Reinschnuppern?

8 von 10 möglichen Punkten konnte sich Far Cry 5 damals im GIGA-Test sichern. Vor allem Open-World-Freunde kommen beim Shooter-Hit auf ihre Kosten – denn in der Spielwelt gibt es Ubisoft-typisch allerlei Nebenaufgaben und Sammelquests zu erfüllen.

Wem jedoch diese Ubisoft-Formel langsam zum Halse raushängt, der wird auch mit dem aktuellen Serienableger keine Freude haben. Unterm Strich ist Far Cry 5 ein solides Feierabend-Game mit gelungener Shooter-Mechanik, das euch dazu einlädt, nach getaner Arbeit durch Montana zu touren und sich mit den örtlichen Kultisten in launischen Feuergefechten zu duellieren.