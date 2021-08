Ein besonderer Steam-Sale hat geläutet und präsentiert gerade absolute Topseller zum Spitzenpreis. Besonders Freunde der Open World sollten bei der besonderen Aktion vorbeischauen. Mit bis zu unschlagbaren 85 Prozent Rabatt könnt ihr dabei so richtig sparen. Wir haben die Angebote einmal genauer unter die Lupe genommen und verraten euch, bei welchen Highlights ihr beruhigt zuschlagen könnt.

Steam Facts

Dicker Steam-Sale für beliebte Top-Spiele

Bethesda macht großen PC-Ausverkauf und bietet seine Top-Games gerade im Rahmen des Quakecon-Sales auf Steam zum Spitzenpreis an. Beliebte Franchisen wie The Elder Scrolls oder Fallout gibt es daher mit fetten Rabatten. Spart bei der Aktion bis zu 85 Prozent pro Spiel.

Bis zum 24. August habt ihr noch die Chance, euch die Super-Deals zu sichern. Wir haben das Angebot von Bethesda einmal durchstöbert und eine Liste der Highlights erstellt. Es wird höchste Zeit, folgende Top-Spiele zu zocken, wenn ihr es noch nicht getan habt:

Besonders Open-World-Freunde sollten bei dieser Auswahl voll auf ihre Kosten kommen. Wenn ihr euch die Spitzenpreise sichern wollt, solltet ihr spätestens bis zum 24. August zuschlagen, bis dahin läuft die Aktion noch.

Ihr wollt einen Blick in die Zukunft wagen und wissen auf welche frischen Open-World-Spiele ihr euch 2022 freuen könnt? Dann haben wir die passende Bilderstrecke für euch:

