iPhone-Apps erhalten Änderungen: Mit diesem Update wird es ernst

Nur noch etwas mehr als ein paar Wochen, dann gestattet Apple einen ersten offiziellen Blick aufs große iPhone-Update – iOS 18 steht vor der Tür. Doch nicht nur das Betriebssystem wird modernisiert, auch viele Apple-Apps erhalten zeitgleich eine Renovierung. Apple-Experte Mark Gurman will jetzt erfahren haben, welche Anwendungen davon betroffen sind.

Schon jetzt gieren Nutzerinnen und Nutzer nach iOS 18. Schließlich versprechen sie sich vom iPhone-Update viel Gutes. Zwar steht das eigentliche System im Mittelpunkt, doch auch die zahlreichen Apple-Apps erfahren entsprechende Änderungen. Bloomberg-Reporter und Apple-Orakel Mark Gurman nennt jetzt die Kandidaten für die Überarbeitung (Quelle: Bloomberg).

Mit iOS 18: Viele Apps fürs iPhone werden von Apple überarbeitet

Darunter zu finden die Anwendungen für Notizen, Mail, Fotos und Fitness. Doch was genau wird sich ändern? Bedauerlicherweise schweigt der Insider dazu und verrät nichts. Doch von anderer Stelle der Gerüchteküche konnten wir schon vorab erfahren, dass die Notizen-App von Apple unter iOS 18 Unterstützung für die Anzeige von mehr mathematischen Gleichungen und eine integrierte Option zur Aufnahme von Sprachmemos erhalten wird.

Doch eine kleine Sache mit großer Wirkung verrät Gurman dann doch noch. So bestätigt er Apples Pläne für eine eigene Taschenrechner-App fürs iPad. Diese fehlt dem Tablet 14 Jahre nach der Premiere im Jahr 2010 noch immer. Nutzerinnen und Nutzer mussten sich bis dato mit Apps vor Drittanbietern behelfen. Doch jetzt will Apple endlich liefern, wie Gerüchte vor einigen Tagen nahelegten. Wenn Gurman dies nun gleichfalls in seine Vorhersage aufnimmt, dann ist tatsächlich etwas dran – sehr schön.

Apple und die Künstliche Intelligenz

Und was wissen wir sonst noch zu iOS 18? Im Fokus stehen wohl in jedem Fall Apples KI-Bemühungen, immerhin gilt es in diesem Punkt zur Konkurrenz von Google und Samsung aufzuholen. Ebenfalls zu erwarten sind eine RCS-Unterstützung der Nachrichten-App und weitere kleinere Verbesserung. Darunter finden sich mit Sicherheit auch noch Features, die Apple bisher noch geheim halten konnte.

Enthüllt werden diese dann spätestens zur WWDC-Keynote am 10. Juni 2024. Die finale Version von iOS 18 und iPadOS 18 dürfte wie üblich planmäßig Mitte September veröffentlicht werden, kurz vor dem Verkaufsstart des iPhone 16.