Tesla hat es vorgemacht, jetzt zieht Mercedes-Benz nach: Ein weltweites Ladenetzwerk für Elektroautos soll kommen, mit der Errichtung wird 2023 begonnen. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll es stehen und auch die Konkurrenz wird nicht ausgeschlossen.

Mercedes-Benz plant globales Ladenetzwerk für E-Autos

Mercedes-Benz hat bei der gerade stattfindenden Messe CES 2023 in Las Vegas ein „High-Power-Charging-Netzwerk“ angekündigt. Das Ladenetzwerk für E-Autos soll global angelegt sein, mit der Errichtung wird noch 2023 zunächst in den USA und Kanada begonnen. Wann genau weitere Märkte wie Deutschland bedient werden, hat der Hersteller noch nicht verraten. Fest steht, dass man Europa, China und „weitere Kernmärkte“ bedienen möchte.

Bis zum Jahr 2027 plant Mercedes-Benz in Nordamerika mit mehr als 400 Ladeparks, bei denen insgesamt 2.500 High-Power-Charger zu finden sein werden. Mit einer Ladeleistung von bis zu 350 kW soll hier zu rechnen sein. Die Ladeparks sollen sich dabei „in gleichmäßigen Abständen“ in wichtigen Städten und Ballungszentren befinden. Auch an Highways ist die Errichtung geplant. In Nordamerika rechnet der Hersteller mit Kosten von mehr als einer Milliarde Euro.

Bis zum Ende des Jahrzehnts geht Mercedes-Benz von insgesamt 10.000 Ladepunkten weltweit aus. In der Ankündigung weist der Hersteller darauf hin, dass die Ladeparks nicht nur eigenen Autos vorbehalten sein werden. Das Ladenetzwerk werde „grundsätzlich“ allen Fahrzeugmarken offenstehen, wobei Mercedes-Fahrer von Vorteilen wie einer Reservierungsfunktion ausgehen können.

Mercedes-Benz: Ladestationen mit Photovoltaik

Manche der geplanten Ladestationen sollen überdacht werden, um Autos wie Fahrer besser vor der Witterung zu schützen. Darüber hinaus stellt sich Mercedes-Benz zumindest teilweise den Einsatz von Photovoltaikanlagen vor. Diese sollen den Strombedarf für Beleuchtung, Videoüberwachung und mehr decken (Quelle: Mercedes-Benz).