Batman Forever ist zwar nicht der Lieblingsfilm der meisten DC-Fans, dafür rankt sich um den Blockbuster aber bereits seit Jahren ein spannendes Gerücht – und Kult-Regisseur Kevin Smith bestätigt nun, dass der sagenumwobene Director’s Cut tatsächlich existiert.

Batman Facts

Als Batman Forever 1995 in den Kinos erschien, polarisierte der Film Fans vom Dark Knight. Im Gegensatz zu den düsteren Vorgänger-Filmen von Tim Burton, Batman (1989) und Batmans Rückkehr (1992), war der neue Blockbuster knallbunt, überdreht und setzte vor allem dank Jim Carreys Riddler auf Slapstick-Humor.

Passend zu den kontroversen Reaktion ranken sich bereits seit Jahren Gerüchte um einen möglicherweise existierenden Director’s Cut, mit dem Regisseur Joel Schumacher eine deutlich düstere Version von Batman Forever vor Augen hatte. Kult-Regisseur Kevin Smith hat nun bestätigt, dass diese Version tatsächlich existiert, weil er sie vor Kurzem gesehen hat.

Batman Forever: Director’s Cut ist 49 Minuten länger

Wie Kevin Smith, seines Zeichens Regisseur von Kult-Filmen wie Clerks und Dogma, in seinem Podcast Fatman Beyond bekannt gegeben hat, existiert der Director’s Cut von Batman Forever nicht nur – er hat sogar ein Exemplar bei sich zuhause. Smith will die lange verschollen geglaubte Version am 19. Juni 2023 in seinem Podcast im Detail besprechen, bislang bestätigte er nur, dass der Film deutlich länger sei und die Anfangsszene der Kinofassung beispielsweise im Director’s Cut erst nach rund 15 Minuten passieren würde.

Für Fans von Batman Forever dürfte diese Podcast-Folge also so richtig interessant werden – zumal es reichlich Gesprächsbedarf geben wird, denn es ist bereits bekannt, dass der Director’s Cut satte 49 Minuten länger ist und somit insgesamt auf epische 170 Minuten kommt.

Batman: Kommt nach dem Snyder Cut der Schumacher Cut?

Seitdem die Gerüchte um den Director’s Cut von Batman Forever vor einigen Jahren Fahrt aufgenommen haben, wünschen sich Fans eine Chance, den sogenannten Schumacher Cut selbst bestaunen zu dürfen. Hoffnung zieht die Community vor allem aus der erfolgreichen Fan-Kampagne, die es geschafft hat, Warner Bros. davon zu überzeugen, den Snyder Cut von Justice League herauszubringen. Ob ihnen das gleiche Kunststück mit dem deutlich älteren Schumacher Cut gelingen kann, muss sich erst noch zeigen. Vielleicht könnte eine begeisterte Kritik von Kevin Smith ja dabei helfen – falls die 49 Extra-Minuten den kontroversen Film überhaupt verbessern.

Falls der Director’s Cut von Batman Forever jemals erscheinen sollte, schaut ihn euch am besten im Originalton an:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.