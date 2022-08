Im Rahmen der IFA in Berlin stellt LG seine kommenden Premium-Monitore vor. Mit dabei ist ein Modell, das speziell für ein intensiveres Spielerlebnis entwickelt wurde. Die Display-Experten von LG richten sich damit direkt an Gamer.

Neues von LG: Südkoreaner trumpfen mit gebogenem OLED-Gaming-Monitor auf

Vom 2. bis zum 6. September findet in Berlin die Internationale Funkausstellung (IFA) statt. Dieses Event nutzen viele Marken, um Neuerungen vorzustellen und LG hat dieses Mal unter anderem seine kommenden Premium-Monitore mitgebracht. Einer davon könnte der neue Traum für jeden PC-Gamer werden.

Beim Modell 45GR95QE handelt es sich um das erste gebogene Display unter der UltraGear-Marke. Dieses bietet ein gebogenes 45-Zoll-OLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz. Für eine ultrabreite Ansicht verfügt der Monitor über ein Seitenverhältnis von 21:9. Außerdem trumpft er mit einer WQHD-Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln auf und unterstützt HDR10 und HDMI 2.1.

Um Gamern das Gefühl zu geben, sich wirklich im Spiel zu befinden, setzt LG bei dem neuen Monitro auf ein randloses Design. Auch die entspiegelnde und reflexionsarme Beschichtung des Displays sollen das Gefühl der Immersion in die jeweilige Spielwelt noch verstärken.

Beim Thema Gaming spielt das Metaverse eine immer größere Rolle. Wir erklären euch, was es damit auf sich hat:

Corsair: Ernstzunehmende Alternative zum LG-Monitor

In Zusammenarbeit mit LG hat Corsair erst kürzlich ebenfalls einen 45-Zoll-Gaming-Minitor auf den Markt gebracht. Der Xeneon Flex bietet nur 1440p, aber im Gegensatz zum UltraGear-Modell, lässt dieser sich flexibel biegen. Je nach Situation und Bedürfnis kann der Monitor so von einer geraden Fläche bis zu einer 800R-Krümmung reichen. In punkto Flexibilität ein deutlicher Vorteil gegenüber der LG-Eigenentwicklung.