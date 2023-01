Lidl gehört zu den beliebtesten Discountern in Deutschland und gegenüber Aldi bietet Lidl eine Plus-App an, mit der ihr regelmäßig Geld sparen könnt beim Einkaufen. Mit dem neuesten Update für die Anwendung wird ein Bereich verändert, der bei den Nutzerinnen und Nutzern im Fokus steht.

Lidl Facts

Lidl Plus: Neues Design für Coupons in der App

Wer beim Einkaufen sparen will, muss mittlerweile die jeweiligen Apps der Händler nutzen. Lidl war mit der Plus-App sehr früh am Start und zeigt in der App nicht nur die Wochenangebote an, sondern regelt mittlerweile auch das Laden der E-Autos darüber. Am wichtigsten dürfte aber der Coupon-Bereich sein. Dort könnt ihr Rabatte aktivieren und beim Scan der Plus-App an der Kasse ordentlich sparen. Ich fand den Bereich schon immer sehr unübersichtlich, da Produktbilder abgeschnitten waren und man die Details nicht gut wahrnehmen konnte. Das ändert sich jetzt (Quelle: mobiFlip).

Die Lidl-Plus-App hat mit seinem neuesten Update nämlich eine Überarbeitung des Coupon-Bereichs erhalten. Ab sofort könnt ihr viel besser sehen, welches Produkt reduziert ist, wie viele ihr davon kaufen könnt, bis wann das Angebot gilt und was ihr spart oder zahlen müsst. Das alles gibt es direkt auf den ersten Blick. Bei der alten Version musste man teilweise in der Beschreibung nach Details suchen. Insgesamt ist das besonders wichtig, wenn man in Eile beim Einkaufen ist und nicht genau auf die App schaut. Die Überarbeitung ist also ein großer Gewinn.

Das kann die Lidl-Plus-App:

Lidl Plus erklärt: So funktioniert die App

Lidl Plus: Coupons müssen aktiviert werden

Es bleibt weiterhin dabei, dass ihr Coupons manuell aktivieren müsst. In der Netto-App sind zumindest die Angebote automatisch aktiviert. Nur die Vorteile der Deutschland-Card müsst ihr manuell aktivieren. Lidl will also, dass ihr weiterhin aktiv vor jedem Einkauf in die App schaut. Oft lohnt sich der Blick in die App. Besonders jetzt, wo Preise für Lebensmittel und weitere Produkte gestiegen sind. Im Endeffekt bezahlt ihr den Rabatt aber mit euren persönlichen Daten, denn so kann Lidl genau sehen, was ihr einkauft.

