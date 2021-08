Ein einziger Rekord fehlte dem deutschen Mario-Kart-64-Speedrunner Daniel Burbank noch, um sich seinen Racing-Traum zu erfüllen. Nun hat er sein Ziel endlich erreicht und damit einen unfassbaren Rekord aufgestellt.

Mario Kart Wii Facts

Originalartikel:

Es handelt sich dabei um Matthias Rustemeyer, der seine Jagd auf Bestzeiten in dem Rennspiel bereits im Jahr 2008 begonnen hat – also vor zehn Jahren. Seit diesem Tag hat er zahlreiche Rekorde aufgestellt und steht weltweit bei 31 der insgesamt 32 Strecken auf dem ersten Platz. Die noch ausstehende Bestmarke ist hingegen eine ganz besonders knifflige Herausforderung.

Einem Bericht des Magazins Kotaku zufolge liegt das vor allem daran, dass sich in der Speedrunner-Community mittlerweile eine Art Allianz gebildet hat. Die möchte mit allen Mitteln verhindern, dass Rustemeyer auch den letzten Rekord in Mario Kart 64 knackt und somit quasi der „Alleinherrscher“ in dieser Kategorie wäre.

Bei der besagten Strecke handelt es sich übrigens um „Donkey Kongs Jungle Parkway“, die als eine der anspruchsvollsten Disziplinen in dem Rennspiel-Klassiker gilt. Erst vor kurzem konnte Rustemeyer die Bestmarke zwar unterbieten, doch nahezu gleichzeitig war einer seiner Konkurrenten – Daniel Burbank – um drei Hunderstel schneller.

Das waren damals die Launch-Titel für das Nintendo 64

Davon lässt sich der Deutsche jedoch nicht von seinem vorhaben abbringen, schon bald alleiniger Rekordhalter zu werden. Die nächste Versuche laufen bereits, und vielleicht gelingt es ihm ja in naher Zukunft tatsächlich.