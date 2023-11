Mobilität neu gedacht: Dieser E-Scooter von Lime löst großes Problem

Der E-Scooter-Hersteller Lime hat gerade einen neuen Elektroroller vorgestellt. Dieser unterscheidet sich deutlich von seinen Vorgängern: Fahrer müssen nicht mehr stehen, sondern können sich einfach hinsetzen. Lime will damit für mehr Inklusion sorgen, in Deutschland wird es die neuen E-Scooter aber vorerst nicht geben.

Lime: E-Scooter mit Sitz vorgestellt

In Zeiten, in denen Nachhaltigkeit und urbane Mobilität für viele Menschen immer wichtiger werden, stellt Lime die vierte Generation seines E-Scooters vor. Dieser ist ab sofort in San Francisco und Chicago verfügbar. Der Clou: Er bietet einen Sitzplatz. Damit will Lime nach eigenen Angaben eine neue Zielgruppe ansprechen. Ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität sollen von dem E-Scooter mit Sitz profitieren.

Neben dem gepolsterten Sitz bietet der neue Roller noch weitere Innovationen. So gibt es ein offenes Staufach, was laut Lime die Alltagstauglichkeit erhöht. Größere Räder und ein niedrigeres Trittbrett sollen die Stabilität und damit die Sicherheit des Elektrorollers erhöhen. Die Akkus sind austauschbar, genaue Leistungsdaten dazu wurden allerdings noch nicht genannt.

Lime plant, den neuen E-Scooter in weiteren Städten in den USA sowie in Australien und Neuseeland einzuführen. Einen Start in Europa hat das Unternehmen jedoch noch nicht angekündigt. Ob und wann die neuen Elektroroller auch auf deutschen Straßen zu sehen sein werden, ist nicht bekannt.

Egal ob stehend oder sitzend, diese E-Scooter-Regeln gelten für alle:

Lime: E-Scooter mit Sitz kommt gut an

Pilotprojekte in Nashville und Chicago hätten gezeigt, dass der E-Scooter mit Sitz vor allem bei älteren Fahrern, aber auch bei Frauen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität beliebt sei. Er habe 33 Prozent mehr weibliche Erstnutzer angezogen. Insgesamt mache der neue E-Scooter das Konzept der Mikromobilität zugänglicher und komfortabler (Quelle: Lime).

