Modern Warfare 3 schreibt jetzt schon CoD-Geschichte

Das nächste Call of Duty unterscheidet sich bereits in einer Sache von allen anderen Spielen der Reihe. Mit Modern Warfare 3 erscheint zum ersten Mal in der CoD-Geschichte ein direkter Nachfolger in nur einem Jahr Abstand.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) Facts

Modern Warfare 3: Die erste direkte Fortsetzung der CoD-Geschichte

Bisher wechselte der Zyklus bei der CoD-Entwicklung immer zwischen den einzelnen Reihen hin und her, damit keines der Hauptstudios in aufeinander folgenden Jahren ein neues Spiel abliefern musste. Da die Grenzen durch Warzone zwischen den Spielen aber immer mehr verschwammen und alle Studios einander unterstützen mussten, geschieht nun etwas, das in der CoD-Geschichte bisher noch nie passiert ist.

Mit Modern Warfare 3 (2023) bekommt Modern Warfare 2 (2022) eine direkte Fortsetzung und das betrifft nicht nur die Geschichte, die jetzt ein Jahr später weitererzählt wird. Modern Warfare 3 knüpft direkt an den Vorgänger an und bringt den bereits angedeuteten Bösewicht Makarov wieder ins Spiel.

Der Enthüllungs-Trailer zu Makarov in Modern Warfare 3:

Modern Warfare III - Makarov Reveal Trailer

Das erwartet euch in Modern Warfare 3

Activision hat bereits ein paar Details zu den Inhalten von Modern Warfare 3 verraten:

Singleplayer-Kampagne , die MW2 fortsetzt und sich um Makarov dreht

, die MW2 fortsetzt und sich um Makarov dreht Der größte Zombie-Modus , den es bisher gab

, den es bisher gab Neuer Game-Hub namens Call of Duty HQ für MW3, MW2 und Warzone

für MW3, MW2 und Warzone Open-Combat-Missionen in der Kampagne

in der Kampagne Neues Perk-System und taktische Westen im Multiplayer

und taktische Westen im Multiplayer Neue Erweiterung des Gunsmith

Carry-Forward-Feature, mit dem ihr bis auf einige Ausnahmen euer Inventar und euren Waffen-Fortschritt von MW2 auf MW3 übertragen könnt

mit dem ihr bis auf einige Ausnahmen euer Inventar und euren Waffen-Fortschritt von MW2 auf MW3 übertragen könnt Das Anti-Cheat-System Ricochet wird weiter verbessert

(Quelle: Activision).

Heute Abend, am 17. August 2023 startet 19:30 Uhr deutscher Zeit das „Shadow Siege Limited Time Event“ in Call of Duty: Warzone. Wie schon bei vergangenen Reveal-Events wird auch bei diesem das neue Call of Duty enthüllt. Parallel startet außerdem ein Double-XP-Event.