Vampire in the Garden | Trailer | Netflix Anime

WIT Studio hat mit den ersten drei Staffeln von Attack on Titan eine der beliebtesten Anime-Serien überhaupt abgeliefert. Das neueste Projekt des japanischen Studios soll schon im Mai 2022 bei Netflix erscheinen. Vampire in the Garden dreht sich um Menschen, Vampire, aber vor allem auch um Musik.

Netflix Facts

Netflix Anime: Vampire in the Garden erhält ersten Trailer und Startdatum

Das für Attack on Titan bekannte WIT Studio produziert für Netflix einen neuen Anime. Es handelt sich bei Vampire in the Garden um eine Original-Serie, es gibt also keine Vorlage in Form eines Manga oder einer Light Novel. Die Serie dreht sich um die beiden Protagonistinnen Momo, ein normales Mädchen, und Fine, eine Vampir-Königin. Die Menschheit hat den Krieg gegen die Vampire fast verloren, eine einzelne Stadt ist das letzte Zuhause der Menschen.

Inmitten dieses Krieges treffen Momo und Fine zufällig aufeinander und finden im Glauben an eine friedliche Koexistenz nur die Erste von einigen Gemeinsamkeiten, denn auch die Musik verbindet die beiden. Vampire in the Garden soll am 16. Mai 2022 auf Netflix starten.

WIT Studio: Ein Erfolgsgarant

Das Studio hat neben den ersten drei Staffeln von Attack on Titan noch weitaus mehr erfolgreiche und beliebte Anime erschaffen. Zu ihrem Portfolio gehören zum Beispiel Ranking of Kings, Vinland Saga, The Ancient Magus Bride und Seraph of the End. Am 28. April erscheint bei Netflix eine weitere WIT-Produktion. Der Anime-Film Bubble wird bereits als heißer Tipp für einen der Anime des Jahres gehandelt, nicht zuletzt aufgrund der kreativen Köpfe hinter dem Projekt.

Auch im Fall von Vampire in the Garden kann sich das Team sehen lassen. Regie führt Ryoutarou Makihara (Hal), und ihm zur Seite steht Hiroyuki Tanaka (Attack on Titan). Das Design der Charaktere kommt von Tetsuya Nishio (Naruto: Shippuden) und für die Musik ist Yoshihiro Ike (takt.opDestiny) zuständig.

Von WIT Studio stammt übrigens auch die Serie Spy x Family, eine der acht Serien, die ihr im Jahr 2022 auf keinen Fall verpassen solltet:

