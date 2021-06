Das Wochenende ist fast da und mit ihm ein paar tolle Filme, die neu bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erschienen sind. Wisst ihr schon, was ihr schauen wollt? Hier sind drei Filmtipps für das Wochenende.

Netflix Serien & Filme: Angebot und Kosten des Streaming-Dienstes Facts

Joker auf Netflix

IMDB-Wertung: 8,4

Nachdem Joker bereits auf Amazon Prime Video erschienen ist, hat sich auch Netflix den berüchtigten Film gekrallt: In Joker übernimmt Joaquin Phoenix die Rolle des extravaganten Bösewichts, allerdings spielt die Geschichte lange vor dessen Kampf gegen Batman. Ihr werdet sehen, wie Joker zu dem geworden ist, der er heute ist. Übrigens: Phoenix hat für seine schauspielerische Leistung im Film einen Oscar erhalten.

Streamt Joker jetzt auf Netflix.

The Big Short auf Amazon Prime Video

IMDB-Wertung: 7,8

The Big Short gewann 2016 den Oscar für das beste Drehbuch. In dem Comedy-Drama begleitet ihr in parallelen Stories drei Investoren, die auf unterschiedliche Arten bemerken, wie korrupt und fehlerhaft das Finanzsystem der USA ist. Mit Ryan Gosling, Christian Bale und Brad Pitt.

Streamt The Big Short jetzt auf Amazon Prime Video.

Grand Hotel auf Disney+

IMDB-Wertung: 8,4

Ihr sucht schon seit längerem eine Serie, die an Downton Abbey herankommt? Dann versucht doch einmal Grand Hotel: In der spanische Mystery-Drama-Serie verfolgt ihr das Leben und Leiden einer reichen Familie, die 1905 ein Hotel an der spanischen Küste betreibt. Der Fokus liegt wie bei Downton Abbey auf dem Zwischenspiel von Adel und Bediensteten.

Streamt alle drei Staffeln von Grand Hotel jetzt auf Disney+.

Aus der GIGA-Redaktion können wir euch zudem Sweet Tooth auf Netflix und natürlich Loki auf Disney+ empfehlen. Die beiden Serien sind zwar nicht „jetzt gerade erst“ erschienen, aber vielleicht hattet ihr noch keine Zeit, sie zu sehen.