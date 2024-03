Neue OLED-Fernseher von LG: Der Preis vom Top-TV zieht euch die Schuhe aus

Für einen guten OLED-Fernseher mit entsprechender Größe legt man locker über 1.000 Euro auf den Tisch. Doch wie viel Geld müsstet ihr eigentlich in die Hand nehmen, wenn ihr das absolute Top-Modell von LG in euer Wohnzimmer stellen wollt? Für den Preis könntet ihr euch auch einen soliden Neuwagen kaufen.

LG OLED M4: 97-Zoll-Monster kostet knapp 35.000 Euro

Wie viel habt ihr für euren Fernseher gezahlt? Ein paar Hundert oder knappe Tausend Euro? Vielleicht etwas mehr als 2.000 Euro? Lächerlich. Wer sich richtig was gönnen will, greift zur M-Reihe von LG. Dabei handelt es sich um die Top-Geräte des TV-Herstellers, die auch dieses Jahr wieder mit neuen Modellen bedacht werden.

Erstmals wird es den LG OLED evo M4 auch in einer Größe von nur 65 Zoll geben. Kostenpunkt: 4.999 Euro – das ist zumindest der UVP. Doch da fängt der Spaß erst an. Denn wem 65 Zoll zu klein sind, kann wahlweise noch zum 77-, 83- oder 97-Zoller greifen – gegen einen entsprechenden Aufpreis, versteht sich. Die 77-Zoll-Version schlägt mit 7.299 Euro zu Buche, für die 83-Zoll-Version werden 9.699 Euro fällig.

Den wohl deftigsten Preissprung gibt es jedoch, wenn ihr zum größten TV-Modell der M4-Reihe greift. Denn für den 97-Zoller sollt ihr sage und schreibe 34.699 Euro blechen. Alle M4-Modelle sollen übrigens im zweiten Halbjahr 2024 im Handel erhältlich sein. Ihr habt also noch ein paar Monate Zeit, um euch das entsprechende Kleingeld zusammenzusparen.

Das macht den LG OLED M4 so besonders

Der LG OLED M4 hat einen besonderen Trick auf Lager: Ihr müsst lediglich ein Stromkabel anschließen, um ihn vollumfänglich nutzen zu können. Weitere Geräte wie etwa eure Konsole, Soundbars, Laptop oder Blu-Ray-Player werden nicht direkt mit dem TV verbunden. Stattdessen schließt ihr diese an die zusätzliche Connect-Box an, die wiederum das Signal über eine drahtlose Verbindung an den Fernseher überträgt. Auf diese Weise lässt sich ein besonders cleaner Look im Wohnzimmer realisieren.

Fünfstellige Euro-Beträge für einen Fernseher ausgeben? Scheint für diesenjungen Herren kein Problem zu sein. (Bildquelle: LG)

Der LG OLED M4 unterstützt eine Auflösung von 4K mit einer maximalen Bildwiederholfrequenz von 144 Hz bei allen Modellen außer der 97-Zoll-Version. Hier sind maximal 120 Hz drin. Bei einer Bilddiagonale von 97 Zoll stellt sich jedoch die Frage, ob die Auflösung von 4K bei näherer Betrachtung nicht etwas zu gering ausfällt. Eine 8K-Version gibt es nicht – naja, noch nicht.

