Xiaomi hat mit der Redmi Watch 3 Active eine richtig günstige Smartwatch vorgestellt, die mit einem schicken Design, langer Laufzeit und einigen besonderen Features punkten möchte. Auf den ersten Blick kann die Uhr aus China überzeugen.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active kostet nur 39,99 Euro

Xiaomi bietet bereits einige Smartwatches an, legt mit der Redmi Watch 3 Active jetzt aber ein besonders günstiges Modell nach, das nicht einmal 40 Euro kostet (bei Xiaomi anschauen). Dafür bekommt ihr eine Smartwatch, die zumindest laut Hersteller eine Laufzeit von bis zu 12 Tagen bieten soll. Doch auch die weitere Ausstattung kann sich sehen lassen. Ihr bekommt einen 1,83-Zoll-LCD-Bildschirm in einem ziemlich schicken Gehäuse, das der Apple Watch zumindest etwas ähnlich sieht.

Die Redmi Watch 3 Active unterstützt über 200 Ziffernblätter, sodass ihr euch ein passendes Design aussuchen könnt. Damit ihr die Uhr beim Sport nutzen könnt, sind über 100 Fitnessmodi integriert und die Uhr ist bis 5 ATM wasserdicht. Schwimmen dürfte damit also auch kein Problem sein. Die Aktivitäten werden zudem überwacht. So wird beispielsweise eure Herzfrequenz getrackt und euer Blutsauerstoff gemessen. Und wenn ihr euch erholt, wird euer Schlaf analysiert und ausgewertet.

Ihr könnt mit der Redmi Watch 3 Active sogar telefonieren, wenn ihr die Smartwatch per Bluetooth mit dem Handy verbindet. Aufgeladen wird die Uhr über einen magnetischen Konnektor. Wollt ihr das Design der Smartwatch verändern, könnt ihr die Armbänder austauschen. Die Uhr an sich wird in Schwarz und Silber angeboten.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active für Android und iOS

Die Xiaomi Redmi Watch 3 kann mit unterschiedlichen Armbändern individuell angepasst werden. (Bildquelle: Xiaomi)

Kompatibel ist die Xiaomi Redmi Watch 3 Active im Übrigen weiterhin sowohl mit Android-Smartphones als auch iPhones. Wer also ein iPhone hat und kein Geld für eine Apple Watch ausgeben möchte, könnte hier eine günstige Alternative bekommen, die der von Apple zumindest ähnlich aussieht.

