Eine riesige Map, bis zu 150 Teilnehmer und am Ende kann nur ein Spieler oder Team gewinnen. Das Battle-Royale-Konzept ist beliebt, aber inzwischen ein alter Hut. Ein neues Studio will das jetzt ändern und das Genre im kommenden Jahr auf das nächste Level heben.

Wird dieses Battle-Royale-Spiel alles verändern?

Battle Royale 2.0 – so bezeichnet sich der neue Multiplayer-Shooter Off The Grid selbst. Hinter dem Titel verbirgt sich das vielleicht ambitionierteste Battle-Royale-Projekt der letzten Jahre.

Bisher gibt es zwar nur einen kurzen Teaser-Trailer, aber der beinhaltet bereits ein paar interessante Informationen:

Was müsst ihr über Off The Grid wissen?

Mit Gunzilla ist nicht nur ein völlig neues Studio für den Third-Person-Shooter verantwortlich, sondern für die Regie zeichnet sich niemand Geringeres als Hollywood-Regisseur Neill Blomkamp aus. Den Regisseur kennt man vor allem für die Sci-Fi-Filme District 9 und Elysium.

Blomkamp zufolge soll Off The Grid eine inhaltliche Tiefe verleihen, die bisher noch kein Battle-Royale-Spiel bieten konnte. So wird der neue Shooter nämlich nicht nur ein reines PvP-Game werden, sondern soll auch PvE-Inhalte bieten, die die Story maßgeblich beeinflussen.

Auf der offiziellen Seite beschreibt es Entwickler Gunzilla folgendermaßen:

„Off The Grid ist ein Battle Royale wie kein anderes zuvor und zielt darauf ab, das Genre durch eine starke Betonung des erzählerischen Fortschritts weiterzuentwickeln, indem es den Spielern die Freiheit gibt, die Geschichte zu kontrollieren und das Gameplay mit jeder Entscheidung, die sie treffen, zu beeinflussen.“

Was das konkret bedeutet, lässt der Entwickler dagegen offen. Hier wird wohl ein Gameplay-Trailer mehr Klarheit bringen. Bis dahin kann es aber noch eine ganze Weile dauern. Aktuell hat Gunzilla als Veröffentlichungstermin lediglich das Jahr 2023 angegeben.

Auch lassen die vielen Stellenausschreibungen auf der Webseite von Gunzilla darauf schließen, dass das junge Studio sich noch im Aufbau befindet.