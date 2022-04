Laut mehreren Leaks arbeiten die Macher von The Elder Scrolls Online an einem neuen Star-Wars-MMO für die Xbox. Die Grundlage für das Spiel soll dabei die beliebte Serie The Mandalorian sein.

Dass uns in den kommenden Jahren gleich mehrere Star-Wars-Spiele erwarten ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Offiziell bestätigt sind unter anderem das Remake zum Kult-Spiel Knights of the Old Republic und der Nachfolger zu Jedi Fallen Order.

Insgesamt sind aber wohl bis zu acht Spiele in der Entwicklung, die den Namen „Star Wars“ im Titel tragen werden.

Befindet sich unter diesen ganzen Games aber auch ein brandneues MMO? Glaubt man zwei bekannten Leakern, dann entwickelt ZeniMax Online derzeit ein neues Multiplayer-Spiel, das auf der erfolgreichen Serie The Mandalorian basiert, die auf Disney Plus läuft.

Star Wars: Die Gerüchte verdichten sich

Wie glaubwürdig dieser Leak ist, kann man aktuell noch nicht sagen. Feststeht allerdings, dass ZeniMax Online an einem neuen Spiel arbeitet und das es sich dabei wahrscheinlich wieder um ein MMO handelt. Das Studio hat neben The Elder Scrolls Online, auch an Fallout 76 mitgewirkt.

Auch die vermeintliche Xbox-Exklusivität ist naheliegend, da das Studio seit März 2021 offiziell zur Xbox-Familie gehört. Lediglich die Star-Wars-Lizenz ist aktuell reine Spekulation.

Allerdings gab es schon im April letzten Jahres Gerüchte zu einem Mandalorian-Game. Diesmal von einem anderen Leaker:

Die Beliebtheit der Serie würde auf jeden Fall für ein Game sprechen. Für viele Star-Wars-Fans ist The Mandalorian das Beste, dass dem Star-Wars-Franchise in den letzten Jahren passiert ist und so hat sich Kopfgeldjäger Mando schnell zu einer neuen Kultfigur entwickelt.

Die ersten beiden Staffeln könnt ihr über den Streamingdienst Disney Plus verfolgen. Die dritte Season wird aller Voraussicht nach Ende 2022 an den Start gehen.