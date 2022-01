Ein Insider-Bericht lässt Star-Wars-Fans von einem neuen Spiel-Release 2022 träumen. Laut der Quelle könnte Material zu dem langerwarteten Abenteuer noch in der ersten Hälfte des Jahres releast werden – und das Spiel selbst gegen Ende 2022 folgen.

Star Wars Jedi: Fallen Order Facts

Gamer können sich in der nächsten Zeit auf eine Fülle von neuen Star-Wars-Spielen freuen. Seitdem EA nicht mehr exklusiv die Rechte an Videospiel-Adaptionen des Franchises hat, wurden bereits mehrere Projekte angekündigt, unter anderem von Ubisoft und Quantic Dreams. Laut eines Insider-Berichts soll allerdings dieses Jahr zunächst noch ein Sequel zu Star Wars Jedi: Fallen Order erscheinen.

Bekommt Star Wars Jedi: Fallen Order 2022 ein Sequel?

Laut der Star-Wars-Seite Bespin Bulletin sollen die Entwickler des Sequels zu Star Wars Jedi: Fallen Order einen Release-Termin Ende 2022 anstreben – auch wenn die Chancen darauf leider nicht allzu hoch sind. Der Spiel-Release könnte bei Bedarf auch noch um ein paar Monate verschoben werden und 2023 stattfinden. Im Mai 2022 soll aber höchstwahrscheinlich erstes Material zu dem Spiel zu sehen sein. Dies könnte entweder am Star-Wars-Day, dem 4. Mai, passieren oder während des Events Star Wars Celebration, das vom 26. bis zum 29. Mai stattfinden wird.

Laut der Website wird das neue Star-Wars-Spiel von EA aber in jedem Fall nicht den Namen Star Wars Jedi: Fallen Order 2 tragen, sondern nach „Star Wars Jedi:“ einen anderen Untertitel erhalten. (Quelle: BespinBulletin)

Star-Wars-Games: Die Zukunft sieht vielversprechend aus

Der Fallen-Order-Nachfolger könnte also möglicherweise 2022 oder mit etwas Verspätung 2023 erscheinen, doch Star-Wars-Fans dürfen sich in Zukunft auf zahlreiche unterschiedliche Projekte freuen. Der erste Teaser-Trailer zu dem Quantic-Dreams-Game Star Wars: Eclipse sorgte bei den Game Awards 2021 für Aufsehen und Ubisofts Open-World-Spiel im Star-Wars-Universum wird ebenfalls mit Spannung erwartet – und zusätzlich steht auch noch ein Remake zum Klassiker Star Wars: Knights of the Old Republic an.

Es bleibt abzuwarten, welches der vier Spiele bei Fans den richtigen Nerv treffen wird. Mit Star Wars Jedi: Fallen Order konnte EA aber immerhin bereits ein Singleplayer-Abenteuer abliefern, das bei Spielern und Kritikern einen positiven Eindruck hinterlassen hat.

Schaut euch hier den Trailer zu Star Wars: Eclipse im Video an:

Star Wars Eclipse – Official Cinematic Reveal Trailer

