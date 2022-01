Rainbow Six Extraction erweitert das „Tom Clancy“-Universum von Ubisoft. Aber gibt es im neusten Ableger Crossplay und Cross-Progression, sodass ihr mit Freunden auf unterschiedlichen Plattformen zusammen spielen könnt? Im Folgenden verraten wir euch alles, was ihr zum Thema wissen müsst.

Gibt es Crossplay & Cross-Progression in Rainbow Six Extraction?

Kurz gesagt: Ja. Rainbow Six Extraction bietet Crossplay, Cross-Save (plattformübergreifende Speicherung) und Cross-Progression (plattformübergreifenden Fortschritt) zwischen Konsolen sowie Ubisoft Connect, PC und Cloud-Streaming-Plattformen.

Ihr könnt also nicht nur mit Freunden auf unterschiedlichen Plattformen zusammen spielen, sondern ebenfalls euren Speicherstand und euren Fortschritt auf jede beliebige Plattform übertragen.

Um euch einen ersten Eindruck vom kooperativen Shooter zu verschaffen, könnt ihr euch den folgenden Gameplay-Trailer anschauen:

Gibt es Single Player?

Der kooperative Shooter unterstützt zwar einer Spielerzahl von bis zu 3 Spielern gleichzeitig, allerdings könnt ihr die Missionen auch alleine beziehungsweise offline spielen.

Wichtig: Wenn ihr allerdings solo zocken möchtet, solltet ihr Folgendes beachten: Rainbow Six Siege ist eigentlich auf einen Squad von 3 Spielern ausgelegt. Ob und wie sich der Schwierigkeitsgrad ändert beziehungsweise anpasst, wenn ihr alleine spielt, ist derzeit noch nicht bekannt. Es könnte also durchaus wesentlich schwerer sein die Missionen alleine zu bestreiten.

Gibt es Splitscreen in Rainbow Six Siege?

Kurz gesagt: Nope! Leider könnt ihr nicht auf dem Sofa zusammen mit euren Liebsten sitzen und im Splitscreen gemeinsam die außerirdische Bedrohung bekämpfen. Euch bleibt einzig und allein die Option online zusammen zu spielen.

Allerdings könnt ihr online, wie bereits oben erwähnt, einen Squad aus bis zu 3 Spielern formen und aus den 18 verfügbaren Operatoren ein geeignetes Team zusammenstellen.

Rainbow Six Extraction soll am 20. Januar 2022 für Playstation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X|S und PC erscheinen. Als Abonnent des Xbox Game Pass könnt ihr euch sogar besonders freuen, denn ab Veröffentlichung des Spiels ist es nämlich in eurem Abo mit enthalten.