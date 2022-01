Die außerirdische Bedrohung verlangt nicht nur euren Fähigkeiten einiges ab, sondern auch eurem PC. Damit der kooperative Shooter reibungslos läuft, solltet ihr die Systemanforderungen erfüllen. Im Folgenden zeigen wir euch alle Systemvoraussetzungen.

Rainbow Six: Extraction Facts

Passend zu den Systemanforderungen gibt es auch einen Gameplay-Trailer, in dem ihr euch einen ersten Eindruck vom Spiel verschaffen könnt:

Der externe Inhalt kann nicht angezeigt werden.

Minimale Systemanforderungen für Rainbow Six Extraction

Die Mindestvoraussetzungen um Rainbow Six Extraction in 1080p (niedrige Qualität) spielen zu können lauten wie folgt:

Betriebssystem Windows 10 64-bit Prozessor Intel Core i5-4460 (bei Amazon ansehen) oder AMD Ryzen 3 1200 Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB oder AMD Radeon RX 560 4 GB Arbeitsspeicher 8 GB RAM (bei Amazon ansehen) Festplattenspeicher 85 GB

Empfohlene Systemvoraussetzungen für 1080p

Die empfohlenen Systemvoraussetzungen um das Spiel in 1080p mit einer hohen Qualität spielen zu können sehen wie folgt aus:

Betriebssystem Windows 10 64-bit Prozessor Intel Core i7-4790 (bei Amazon ansehen) oder AMD Ryzen 5 1600 Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB oder AMD Radeon RX 580 8 GB Arbeitsspeicher 16 GB RAM (bei Amazon ansehen) Festplattenspeicher 85 GB

Empfohlene Systemanforderungen für 1440p

Um Rainbow Six Extraction in 1440p spielen zu können, solltet ihr folgende Hardware besitzen:

Betriebssystem Windows 10 64-bit oder 11 64-bit Prozessor Intel Core i5-8400 (bei Amazon ansehen) oder AMD Ryzen 5 2600X Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB (bei Amazon ansehen) oder AMD Radeon RX 5600CT 6 GB Arbeitsspeicher 16 GB RAM (bei Amazon ansehen) Festplattenspeicher 85 GB

Systemvoraussetzungen für 4K

Wenn ihr das Spiel in 2160p, also in 4K, spielen möchtet, müsst ihr folgende Systemanforderungen erfüllen:

Betriebssystem Windows 10 64-bit oder 11 64-bit Prozessor Intel Core i9-9900K oder AMD Ryzen 7 3700X (bei Amazon ansehen) Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB (bei Amazon ansehen) oder AMD Radeon RX 6800XT 16 GB Arbeitsspeicher 16 GB RAM (bei Amazon ansehen) Festplattenspeicher 94 GB insgesamt: 85 GB + 9 GB für HD Texturen

Weitere Features für Rainbow Six Extraction

Falls euer PC die dazugehörige Hardware besitzt, warten auf euch noch folgende Features:

Unbegrenzte Bildwiederholungsrate (uncapped frame rate)

Unterstützung für die Vulkan API

Unterstützung eines Multi-Monitor-Setups und Widescreen-Support

NVIDIA DLSS Support

NVIDIA Reflex Support for low latency gameplay

Individuelle Anpassungsoptionen

In-Game-Benchmark-Tool zur Analyse der Performance

Crossplay und Crossprogression

Falls euer PC doch nicht ausreichen sollte, könnt ihr Rainbow Six Extraction auch für eure Konsole holen:

Rainbow Six Extraction - Deluxe Edition - [PlayStation 5] + Ubisoft Six Collection - Lion Figur (Rainbow Six Extraction)

Rainbow Six Extraction soll am 20. Januar 2022 für Playstation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X|S und PC erscheinen. Was sagt ihr zu den Systemanforderungen? Oder kauft ihr euch den kooperativen Shooter lieber für eure Konsole? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, eure Meinung interessiert uns!