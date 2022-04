Der Sommer kommt und mit ihm ein neues Sport-Spiel für die Nintendo Switch. Wir fassen für euch zusammen, was die internationale Presse zu Nintendo Switch Sports sagt.

Haltet eure Joy-Cons bereit, am 29. April 2022 erscheint mit Nintendo Switch Sports ein neues Fitness-Spiel für Nintendos Hit-Konsole. Nach Wii Sports und dem super erfolgreichen Ring Fit Adventure für die Switch, ist das nun Nintendos neuester Angriff auf ungeliebte Fettpolster und müde Knochen.

Und während die Mehrheit noch gut einen Tag auf das ambitionierte Spiel warten muss, durfte die internationale Fachpresse bereits fleißig trainieren. Wie gut Nintendo Switch Sports geworden ist, verrät dabei der Schnitt auf Metacritic.

Zum Zeitpunkt dieses Artikels hält das Fitness-Game einen soliden Schnitt von 75 Prozent auf dem bekannten Review-Aggregator – basierend auf 32 Kritiken.

Damit schneidet Nintendo Switch Sports ein wenig schlechter als Ring Fit Adventures ab, welches einen Score von 83 Prozent hält. Der Klassiker Wii Sports von 2006 ist mit 76 Prozent dagegen gleichauf.

Viel aussagekräftiger als die reinen Zahlen sind aber natürlich die einzelnen Meinungen. Diese wollen wir euch nicht vorenthalten. Das Fazit von IGN, die 70 Prozent vergeben, fällt zum Beispiel wie folgt aus:

„Nintendo Switch Sports eignet sich, wie schon Wii Sports und Wii Sports Resort, am besten als Partyspiel. Switch Sports hält sich weitgehend an das, was seine Vorgänger so unvergesslich gemacht hat: intuitive Bewegungssteuerung, die Fähigkeit, eine Gruppe von Leuten mühelos in Bewegung zu bringen, und eine tolle Menümusik, die einem den ganzen Tag im Kopf bleiben wird.“ (Quelle: IGN)