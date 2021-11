Was ist denn im Google Play Store los? Normalerweise stehen WhatsApp oder die Cov-Pass-App ganz oben auf dem Treppchen. Die Goldmedaille hat sich jetzt aber eine andere Android-App gesichert, die wohl nur die wenigsten auf dem Schirm hatten.

Google Play Store Facts

Die Top 10 der beliebtesten Apps im Google Play Store sind immer ein guter Gradmesser dafür, was Android-Nutzer derzeit bewegt. Dass in Pandemie-Zeiten und Diskussionen um 2G und 3G die Cov-Pass-App ganz vorne mitspielt und aktuell auf Platz 2 liegt, dürfte kaum überraschen. Wer nun aber Dauerbrenner WhatsApp auf dem ersten Platz vermutet, irrt jedoch.

Kaufland-App auf Platz 1 im Google Play Store

Den hat sich nämlich die Kaufland-App geschnappt. Keine andere App ist derzeit beliebter bei Android-Nutzern als die des Lebensmitteleinzelhändlers. Über 5 Millionen Mal wurde die Kaufland-App bereits im Google Play Store heruntergeladen. Dort gibt es eine durchschnittliche Wertung von 3,6 von 5 möglichen Sternen.

Einmal geöffnet, zeigt sich auch schnell, woher die Popularität kommt. Denn die Android-App bietet mehr, als es der schnöde Name „Kaufland: Angebote und Prospekte“ zunächst vermuten lässt. Neben Angeboten und Prospekten enthält die Kaufland-App auch eine praktische Listenfunktion. Die können entweder per Texteingabe oder ganz bequem per Barcode-Scan erstellt werden. Außerdem sind über 3.500 Rezeptideen mit an Bord und natürlich lassen sich auch Coupons aktivieren und Treuepunkte sammeln. Für Letzteres ist jedoch eine Kaufland Card notwendig.

Die Kaufland-Apps für Android und iPhone:

Kaufland: Angebote & Prospekte Entwickler: Schwarz IT KG

Welche Apps dürfen auf eurem Handy nicht fehlen? Im Video verraten wir es:

Nicht nur Android-Nutzer haben Interesse an der Kaufland-App

Wie lange sich die Kaufland-App auf Platz 1 im Google Play Store halten kann, bleibt abzuwarten. Bemerkenswert: Das Interesse an der App des Lebensmitteleinzelhändlers, der genau wie Lidl zur Schwarz-Gruppe gehört, ist nicht allein auf Android-Nutzer beschränkt. Im App Store von Apple liegt die Kaufland-App auf Platz 2 der Charts. Dort muss sie sich zumindest derzeit noch der CovPass-App geschlagen geben.