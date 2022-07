Nintendo hat den Sommer gerade noch etwas bunter gemacht. Das Unternehmen kündigt überraschend ein neues Kirby-Spiel für die Switch an und hier erwartet euch nicht nur eine Knutschkugel – es gibt nur einen kleinen Haken. Sammler gehen hier leer aus.

Im kommenden Spiel warten auf euch nicht nur ein, sondern gleich mehrere Kirbys, denn bei Dream Buffet handelt es sich um ein Multiplayer-Spiel. Ihr müsst euch also gegen andere Spieler durchsetzen, um am Ende als Sieger hervorzugehen.

Nintendo überrascht mit neuem Kirby-Spiel für die Switch

Ist euch der Sommer bisher noch nicht farbenfroh genug, könnt ihr das mit Kirby’s Dream Buffet ändern. Dieses Spiel hat Nintendo ganz überraschend angekündigt und gleich auch einen Trailer (Video unten) dazu veröffentlicht, der euch einen ersten Eindruck vermittelt.

Das Grundprinzip des Spiels scheint ganz einfach zu sein. Bis zu vier Spieler schlüpfen in die Rolle eines Kirby und rasen durch einen Hindernisparcours bis zur Ziellinie. Dabei gilt es so viele Leckereien wie möglich zu mampfen, denn am Ende gewinnt der größte und dickste Kirby.

Auf den ersten Blick mag der Titel an das Top-Spiel Fall Guys erinnern und durchaus vom Genre des Battle-Royale inspiriert sein, allerdings startet ihr hier nicht mit bis zu 60 Spielern – zumindest ist das wahrscheinlich. Offline sollen bis zu vier Nutzer zusammenspielen können, wie das Ganze online aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Um es Online zu spielen, benötigt ihr übrigens das Abonnement Nintendo Switch Online.

Wann soll Kirby’s Dream Buffet für die Switch erscheinen?

Wann genau Kirby’s Dream Buffet erscheinen soll und wie viel es kostet, ist bisher nicht bekannt. Lediglich das Zeitfenster 2022 wird genannt. Es gibt auch noch einen weiteren Haken, denn wer jetzt auf ein weiteres physisches Spiel für seine Sammlung im Regal gehofft hat, wird hier enttäuscht. Bei dem Titel handelt es sich um ein eShop-Exklusivspiel.