Online-Shopping zu günstig? Billig-App macht deutsche Wirtschaft nervös

Mit extrem günstigen Preisen lockt die chinesische Shopping-Plattform Temu immer mehr deutsche Kunden an. Das beunruhigt nicht nur Verbraucherschützer, sondern ruft auch die Industrie- und Handelskammer auf den Plan. Temu sei zu einem „wachsenden Problem für die deutsche Wirtschaft“ geworden.

Temu: DIHK warnt vor Wettbewerbsverzerrung

Chinesische Plattformen wie Temu mischen den Online-Markt mit unschlagbar günstigen Angeboten auf. Schon jetzt gehört Temu zu den meistbesuchten Online-Marktplätzen in Deutschland – mit drahtlosen Kopfhörern für 10 Euro und Augenbrauenscheren für 89 Cent.

Die aggressive Preispolitik hat ihre Tücken, warnt jetzt auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK). Sie führe zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen, so DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. Die Billigplattform habe sich bereits zu einem „wachsenden Problem für die deutsche Wirtschaft“ entwickelt (Quelle: WirtschaftsWoche).

Während deutsche Unternehmen unter dem Druck strenger Regulierung stünden, hätten Plattformen wie Temu weitgehend freie Hand, so Treier. Als Beispiel nennt er das Gesetz zur Sorgfaltspflicht in der Lieferkette, das hohe Anforderungen an lokale Händler stelle. Internationale Billiganbieter könnten dagegen kaum kontrolliert werden. Angesichts hunderttausender internationaler Sendungen pro Tag sei eine flächendeckende Kontrolle von Importprodukten kaum möglich.

Abhilfe würde nach Ansicht des DIHK eine Vereinfachung des Lieferkettengesetzes schaffen, wie sie bereits von Finanzminister Lindner vorgeschlagen wurde. Vor der Einführung neuer Product-Compliance-Regeln sollten zudem die Auswirkungen auf europäische Unternehmen berücksichtigt werden. So könne ein fairer Wettbewerb gewährleistet werden.

Das solltet ihr über China-Shops wissen:

Verbraucherzentrale warnt vor Temu

Die Verbraucherzentrale mahnt generell zur Vorsicht bei Temu. Die Plattform würde sich in ihren Nutzungsbedingungen von jeglicher Verantwortung distanzieren. Weder für die Qualität noch für die Richtigkeit der Produktbeschreibungen externer Anbieter übernehme Temu eine Haftung.

Auch Kunden berichten von zahlreichen Problemen: Von defekten oder minderwertigen Artikeln bis hin zu gänzlich ausbleibenden Lieferungen sei alles dabei. Die Realität stehe oft in krassem Gegensatz zu den verlockenden Bildern im Online-Shop.