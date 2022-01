Neue Leaks wollen verraten, welche neuen Taschenmonster ihr in Pokémon-Legenden: Arceus finden und entwickeln könnt. Auch eure Starter sollen betroffen sein.

Diese Monster sind neu in Pokémon-Legenden: Arceus

Pokémon-Fans warten derzeit ungeduldig auf den Release von Pokémon-Legenden: Arceus. Ab dem 28. Januar will Game Freak euch nämlich erneut in die Welt der Pokémon einladen. Was euch in der Hisui-Region so alles an Gekreuch und Gefleuch erwartet, wollen nun bekannte Leaker verraten.

Spoiler-Warnung: Falls sich die Leaks als wahr herausstellen, könnte euch die eine oder andere Überraschung durch das Weiterlesen vorenthalten werden.

Der Twitter-Account Centro Leaks lag in den vergangenen Jahren oft richtig in Sachen Pokémon und will nun das nächste Geheimnis ausplaudern. Demnach gibt es nämlich ein paar neue Hisui-Formen altbekannter Pokémon, die Game Freak euch bisher vorenthalten hat. Noch wichtiger: Darunter befinden sich auch die finalen Entwicklungen der Starter-Pokémon Bauz, Feurigel und Ottaro. (Quelle: Twitter / Centro Leaks)

Das sind die geleakten neuen Pokémon und ihre Typen:

Silvarro (Hisui-Form) Pflanze/Kampf Admurai (Hisui-Form) Wasser/Unlicht Tornupto (Hisui-Form) Feuer/Geist Baldorfish + Entwicklung (Hisui-Form) Unlicht/Gift Sniebel + Entwicklung (Hisui-Form) Gift/Kampf Weiterentwicklung von Ursaring Boden/Normal Dressella (Hisui-Form) Pflanze/Kampf

Es gibt noch keine Screenshots oder andere Bilder zu den neuen Taschenmonstern. Ob Game Freak sie selbst noch vor Release enthüllt, oder ob Leaker hier wieder eingreifen, bleibt abzuwarten.

Laut Centro Leaks sind dies jedenfalls alle restlichen neuen Pokémon, die euch in Legenden: Arceus erwarten. Abgesehen von der Nummer #905. Ein brandneues Taschenmonster scheint es also noch zu geben, wenn man den Leakern Glauben schenkt.

Einen Vorgeschmack auf Pokémon-Legenden: Arceus gibt euch der folgende Trailer:

Pokémon-Legenden: Arceus – Willkommen in der Hisui-Region

