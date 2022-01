Die Anzahl an echten Next-Gen-Spielen für die PlayStation 5 fällt aktuell noch recht klein. Kein Wunder also, dass in der Bestseller-Liste 2021 des PlayStation Stores ein Steam-Spiel auftaucht, dass bereits Ende 2020 für Furore sorgte und nun anscheinend auch die Next-Gen-Konsole erobert hat.

Among Us Facts

Among Us: Ehemaliger Steam-Kracher ist ein PS5-Bestseller

Obwohl es bereits Ende 2018 erschien, konnte Among Us erst im Herbst 2020 so richtig durchstarten – dann schlug der Multiplayer-Hit jedoch ein wie eine Bombe. Binnen weniger Wochen wurde das Spiel weltbekannt und konnte zu Spitzenzeiten mehr als 400.000 gleichzeitige Spieler auf den Servern verzeichnen. Während der Hype auf dem PC langsam wieder abflacht, scheint Among Us auf der PS5 jedoch seinen zweiten Frühling zu erleben – zumindest, wenn man einen Blick auf die PlayStation-Store-Bestseller 2021 wirft.

Dort kann sich Among Us den sechsten Platz sichern und landet damit sogar vor großen Spielen wie Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla und Ratchet & Clank: Rift Apart (Quelle: PlayStation Blog). Der Erfolg von Among Us ist vor allem deswegen beachtlich, da das Spiel erst im Dezember 2021 seinen Weg in den PlayStation Store fand. Im Vergleich zu anderen Spielen hatte es also lediglich einen Monat Zeit, um die entsprechenden Verkaufszahlen einzuheimsen.

Das dürfte unter anderem am kleinen Preis von Among Us liegen. Der Multiplayer-Hit kostet nur 3,99 Euro, bietet jedoch seit geraumer Zeit eine eigene Ingame-Währung namens Sterne, die mit Echtgeld erworben werden kann.

Übrigens: Auch eine VR-Version von Among Us befindet sich in Produktion. Einen kurzen Ausschnitt der Virtual-Reality-Variante gab es während des „The Game Awards“-Events zu sehen:

Among Us VR | The Game Awards 2021 Teaser Trailer

Sony verrät weitere PlayStation-Bestseller

Im Blogeintrag von Sony findet sich nicht nur die Bestseller-Liste der PS5-Spiele für 2021 wieder, auch die Topspiele für PS4, PS VR und die beliebtesten Free-to-Play-Games auf PS4 & PS5 wurden gekürt.

Die 10 PS4-Topseller des Jahres haben wir für euch gesondert zusammengetragen:

So konnte letzteren Titel etwa Fortnite für sich beanspruchen, das beliebteste PS-VR-Spiel war 2021 Beat Saber und auf der PS4 ging der Geschmack der amerikanischen und europäischen Spieler etwas auseinander. Während in den USA und Kanada GTA 5 auf Platz 1 steht, sicherte sich in Europa FIFA 22 die Krone.