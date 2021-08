Xiaomi hat in den letzten Tagen bereits viele Details zum neuen Redmi 10 durchsickern lassen, nun ist das Handy offiziell. Wie erwartet handelt es sich um einen echten Preis-Leistungs-Knaller, der den Markt im unteren Preissegment neu definieren wird.

Redmi 10: Xiaomi setzt neue Standards in der Preisklasse

Wieviel Smartphone darf man zu einem Preis von ungefähr 150 Euro erwarten? Xiaomis Antwort darauf lautet: sehr viel. Das Redmi 10 kostet umgerechnet nur 153 Euro und bietet eine technische Ausstattung, für die man bei der Konkurrenz mindestens 100 Euro mehr zahlt. Dazu gehört beispielsweise das 90-Hz-Display mit 6,5 Zoll und FHD+-Auflösung.

Angetrieben wird das Smartphone vom MediaTek Helio G88, dem 4 oder 6 GB RAM und 64 GB oder 128 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Letzterer lässt sich per microSD-Karte erweitern und man kann zusätzlich noch zwei Nano-SIM-Karten einlegen. Diese Eigenschaft haben Samsung-Handys mittlerweile verloren. Xiaomi verzichtet zum Glück nicht darauf.

Ein weiteres Highlight des Redmi 10 soll die 50-MP-Kamera mit f/1.8-Blende sein. In Kombination mit künstlicher Intelligenz sollen trotz des geringen Preises wirklich gute Fotos gemacht werden können. Xiaomi verbaut außerdem noch einen 8-MP-Weitwinkel, eine 2-MP-Macro-Kamera und einen 2-MP-Tiefensensor. Es fehlt ein Teleobjektiv, was in der Preisklasse aber immer der Fall ist.

Der Akku misst 5.000 mAh, kann mit 18 Watt schnell wieder aufgeladen werden und Xiaomi legt natürlich ein Schnellladenetzteil mit in den Lieferumfang. 4G, Fingerabdrucksensor, 3,5-mm-Klinkenbuchse, WiFi, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C und Stereo-Lautsprecher runden das Gesamtbild ab.

Xiaomi Redmi 10: Preis und Verfügbarkeit

Das Redmi 10 kostet 179 US-Dollar, was umgerechnet 153 Euro entspricht. Es kommt am 20. August 2021 auf den Markt (Quelle: FoneArena). Einen offiziellen Preis und eine Verfügbarkeit für Deutschland kennen wir noch nicht. Sobald die Informationen verfügbar sind, werden wir sie nachreichen.